Taklukkan Pasangan India, Minions Melaju ke Semifinal All England

PASANGAN ganda putra nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil menjadi wakil Indonesia pertama yang melaju ke babak semifinal turnamen bulu tangkis All England 2022.

Menghadapi unggulan kelima dari India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty pada pertandinga yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Jumat (18/3) malam. The Minions -julukan Marcus/Kevin berhasil memetik kemenangan dua gim langsung 24-22 dan 21-17.

Adapun ini menjadi kemenagan ke-12 kalinya bagi The Minions atas pasangan India itu, dengan sebelumnya ganda putra Indonesia itu juga sukses menumbangkan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Indonesia Terbuka tahun lalu dengan kedudukan 21-16 dan 21-18.

Melaju ke babak semifinal, Marcus/Kevin kini semakin dekat dengan gelar juara All Englad ke tiga mereka, setelah sebelumnya mereka merebutnya pada tahun 2017 dan 2018.

Baca juga: Cedera Betis Paksa Apriyani Rahayu Batal ke Swiss Terbuka dan Korea Terbuka

Jika melihat kebelakang, pada tahun 2017 The Minions berhasil merebut gelar All England usai menumbangkan pasangan Tiongkok Li Junhui/Liu Yuchen dengan skor 21-19, 21-14. Sedangkan di tahun 2018 gelar juara berhasil direbut The Minions usai mengalahkan wakil Denmark, Mathias Boe/Carsten Mogensen 21-18 dan 21-17.

Kendati semakin dekat dengan gelar juara All England ketiga kalinya, namun perjalanan The Minoins di babak semifinal tidak lah mudah, pasalnya mereka harus menghadapi pemenang antara unggulan ketiga asal Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi atau kompatriot mereka Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Bila bertemu dengan pasangan Jepang Hoki/Kobayashi itu akan menjadi pertemuan ke-14 kalinya untuk mereka. Meskipun berdasarkan catatan head to head Marcus/Kevin lebih unggul dengan kedudukan menang-kalah 11-2, tetapi Hoki/Kobayashi berhasil merebut dua kemenangan dalam tiga pertemuan mereka tahun lalu.

Sedangkan jika bertemu dengan Fikri/Bagas, itu akan menjadi pertemuan kedua mereka setelah sebelumnya pada pertemuan terakhir mereka di Denmark Terbuka 2021, The Minions kalah dengan rubber gim 21-17, 17-21 dan 21-23. (OL-4)