Pelatih Soroti Daya Juang Gregoria di All England 2022

GREGORIA Mariska Tunjung dipaksa menyerah oleh pebulu tangkis Korea Selatan yang juga merupakan unggulan keempat, An Se Young, dengan perolehan poin 16-21 dan 4-21 pada pertandingan All England, Rabu (16/3).

Berbicara terkait penampilan anak asuhnya, pelatih tunggal putri PP PBSI Rionny Mainaky menyebutkan Gregoria kurang menunjukkan semangat dan daya juang tinggi pada pertandingan tersebut.

"Penampilan Gregoria untuk gim pertama cukup baik dan yakin, itu bisa dilihat dari startnya yang berani menyerang lalu bisa unggul 5-0, 6 -1, 7-2," ujar Rionny dalam keterangan PBSI, Jumat (18/3).

"Setelah terjadi reli panjang dan buat kesalahan, kepercayaan diri dia mulai hilang. Lalu An Se Young mulai ajak untuk mengikuti pola permainannya, jadi Gregoria mainnya ragu-ragu, merasa strategi dan permainan dia tidak jalan dan tidak siap capek. Itu membuat mainnya tidak bisa all out," tukas Rionny.

Baca juga: Gregoria Bawa Tim Putri Indonesia Unggul 1-0 Atas Hong Kong di BATC 2022

Disebutkan oleh Rionny, menghadapi pemain unggulan memang bukan hal mudah terlebih wakil Korea Selatan itu tengah dalam performa terbaiknya. Tapi bagi Rionny semua bisa terjadi jika pemain memiliki daya juang tinggi.

"Untuk melawan pemain dunia yang peringkatnya di atas 10 besar harus kerahkan seluruh kemampuan dan mempunyai motivasi serta daya juang yang tinggi," tegas Rionny.

"Dia (Gregoria) masih terlihat kurang berani dan kalah pada diri sendiri," jelasnya.

Adapun ini menjadi kekalahan pertama Gregoria atas An Se Young dalam pertemuan perdana mereka di turnamen bulu tangkis profesional.

Saat ini An Se Young telah mencapai babak perempat final, wakil Korea Selatan itu akan menghadapi wakil Amerika Serikat Iris Wang dalam pertandingan yang dijadwalkan digelar hari ini, Jumat (17/3). (PBSI/OL-5)