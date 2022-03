Mazepin Dirikan Yayasan untuk Membantu Atlet yang Jadi Korban Politik

PEMBALAP Rusia, yang didepan oleh tim Formula 1 Haas karena invasi Rusia ke Ukraina, Nikita Mazepin mengaku telah mendirikan yayasan yang akan membantu para atlet yang tidak bisa bertanding karena alasan politik di luar kekuatan mereka.

Mazepin dan perusahaan Rusia Uralkali diputus kontrak oleh Haas, Sabtu (5/3) akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Pembalap berusia 23 tahun itu mengatakan dana operasional untuk yayasannya yang diberi nama We Compete As One itu berasal dari uang yang seharusnya dibayarkan Uralkali ke Haas.

Mazepin menyebut perlakuan Haas kepada dirinya tidak adil padahal dia telah bersedia mematuhi keputusan FIA untuk bertanding tanpa membawa bendera Rusia.

"Hari ini, saya mengumumkan pembentukan yayasan yang bertujuan membantu para atlet, yang karena alasan politik apa pun, tidak bisa bertanding di level tertinggi," ujar Mazepin.

"Yayasan ini akan didanai oleh Uralkali menggunakan uang yang seharusnya diberikan kepada Haas untuk berlaga di Formula 1 pada musim ini," lanjutnya.

Mazepin, yang gagal meraih satu poin pun pada musim lalu, mengatakan yayasan itu tidak hanya diperuntukan bagi atlet Rusia dan Belarus.

"Yayasan ini akan mengalokasikan sumber daya, baik finansial maupun nonfinansial, bagi atlet yang menghabiskan hidup mereka mempersiapkan diri untuk Olimpiade atau Paralimpiade atau kejuaraan lainnya, namun tidak bisa bertanding hanya karena paspor mereka," ungkap Mazepin.

"Mereka akan mencakup atlet di wilayah konflik, Pintu kami terbuka untuk siapa saja. Kami akan memulai kerja kami bersama tim Paralmipiade Rusia, yang dilarang tampil di Paralimpiade Beijing 2022," lanjutnya. (AFP/OL-1)