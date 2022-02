Si Kembar Rasyad dan Risyad Sammy Mencuri Perhatian di Kejurnas Gokart Kelas Mini Rok 

DUNIA gokart tidak pernah kehabisan stok pegokart berbakat dan berprestasi. Contohnya, si kembar Rasyad dan Risyad Sammy Hilabi (10 tahun), putra pengusaha Sammy Hilabi.

Kehadirannya langsung mencuri perhatian. Di kelas Mini Rok putaran pembuka Kejurnas Eshark Rok Cup Indonesia 2022 di Sentul International Karting Circuit (SIKC), Bogor, Minggu (13/2) kemarin, keduanya bersaing sendiri memperebutkan posisi pertama dan kedua.

Harapan duo andalan Double RR Racing Team itu nyaris terwujud. Rasyad kesatu, Risyad kedua hasil di sesi QTT, Heat, dan Prefinal.

Namun pada sesi Final, Rasyad sang kakak (karena lahir duluan pada 5 September 2011), mengalami insiden senggolan dengan pegokart lain di tikungan pertama selepas start, membuat harus tercecer di urutan paling belakang.

Dengan speed dan skillnya, pelan namun pasti Rasyad berhasil melakukan overtake one by one pegokart di depannya. Sayangnya, balapan segera berakhir. Dan Rasyad akhirnya finish ke-4.

“Kalau tidak ada accident, susah untuk lawan si Rasyad. Si Fastest, dari QTT, Heat, Prefinal, dan Final tetep Fastest si Rasyad. Makanya akhirnya dia mendapatkan medali sebagai Fastest of The Day di kelas Mini Rok," ungkap Sammy Hilabi, sang ayah dalam keterangannya.

Tapi, Sammy Hilabi tetap terhibur dan bangga, karena kelas Mini Rok akhirnya dimenangkan Risyad Sammy Hilabi,adik dari Rasyad.

Atas skill dan speed yang menonjol ini, Sammy Halibi meyakini bahwa dua putra kembarnya yang masih duduk di bangku sekolah kelas 4 SD ini akan menjadi juara 1 dan 2 di akhir musim Kejurnas Eshark Rok Cup 2022.

“Insha Allah, Rasyad dan Risyad bisa menang juara 1 dan 2 Kejurnas Eshark Rok Cup tahun ini,” optimis Sammy Hilabi.

Keduanya baru mulai bermain gokart pada Juli 2020, karena awal Covid-19 tidak bisa keluar rumah.

"Makanya jenuh, dan ngeliat sepupunya yaitu Qarrar Firhand main gokart, akhirnya ikut main gokart deh. Kalau sampe coba balapan ke Italia bagus, ya lanjut terus. Pastinya semua pembalap ujungnya ke F1,” pungkas Sammy Hilabi. (RO/OL-7)