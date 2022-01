PBSI Siap Turunkan Tim Terkuat Untuk SEA Games Vietnam

PENGURUS Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), menyatakan akan mengirimkan tim terkuat khususnya untuk nomor tunggal putri di SEA Games Vietnam yang dijadwalkan digelar pada bulan Mei mendatang.

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PBSI, Rionny Mainaky, mengatakan meski pesta olahraga Asia Tenggara itu bukan merupakan sasaran utama pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), namun PBSI tetap menganggap SEA Games sebagai kompetisi yang penting.

"Kami siap turun di seluruh nomor, dan kami juga sudah menyampaikan kekuatan kami kepada Komisi Sports Development, termasuk akan menurunkan tim terkuat di tunggal putri. Untuk tunggal putra masih negosiasi," kata Rionny dalam keterangan resmi Komite Olimpiade Indonesia, Selasa (11/1).

"Meski Olimpiade tetap menjadi fokus utama, kami tidak pernah menganggap enteng kompetisi apapun dan berusaha untuk selalu menurunkan tim terbaik," ujarnya.

Rionny tidak menjelaskan secara detail seperti apa komposisi pemain tungal putri yang akan dibawa tim bulu tangkis Indonesia ke Hanoi, Vietnam, dia hanya menyebutkan untuk saat ini baru entry by number belum by name.

Jika merujuk pada peringkat dunia, PBSI diperkirakan masih mengandalkan sederet nama seperti Gregoria Mariska Tunjung yang menjadi tunggal putri unggulan pertama Indonesia dengan peringkat 26 dunia, Ruselli Hartawan di peringkat 45 dunia. Serta bintang baru Putri Kusuma Wardani.

Sementara itu, untuk di nomor tunggal dan ganda putra, Rionny mengatakan Indonesia memiliki kekuatan yang merata baik itu pemain muda maupun pemain seniornya, jadi dia tidak khawatir siapapun yang akan turun nantinya di SEA Games Vietnam.

"Untuk tunggal dan ganda putra kekuatan antar pemain sama, hanya berbeda di pengalaman. Jadi saya tidak khawatir. Para pemain muda ini bahkan diproyeksikan untuk Olimpiade (Paris 2024)," sebutnya.

Berbicara terkait peta kekuatan lawan di SEA Games Vietnam, Rionny mengatakan Malaysa dan Thailand akan menjadi lawan yang harus diwaspadai Indonesia.

"Malaysia dan Thailand akan menjadi lawan utama kita," tukasnya. (Rif/OL-6)