Indonesia Kirim Tujuh Atlet ke Kejuaraan Atletik Indoor Asia 2022

PENGURUS Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) mengumumkan daftar nama tujuh atlet yang diturunkan dalam ajang Kejuaraan Atletik Indoor Asia 2022 di Kazakhstan, pada 11-13 Februari 2022 mendatang.

"Daftar atlet (ajang) 9th Asian Indoor Athletics Championships 2022 yang akan berlomba di Nur Sultan, Kazakhstan. Keep the spirit and stay focus!," tulis PB PASI dalam akun resmi Instagram, yang dikutip Sabtu (25/12)

Ketujuh atlet itu adalah Lalu Muhammad Zohri, Barik Abrar, Sapwaturrahman, Tyas Murtiningsih, Sri Maya Sari, Maria Natalia Londa, dan Emilia Nova.

Dengan tujuh atlet di antaranya akan mengikuti enam kategori yang berbeda. Zohri akan turun pada nomor atletik lari jarak pendek 60 meter putra, Tyas untuk nomor lari jarak pendek 60 m putri, dan Emilia akan berlomba di nomor lari gawang 60 m putri, serta Maya pada nomor lari 400 m putri.

Untuk nomor kategori nomor lompat jauh putra, akan diikuti dua atlet yaitu Barik Abrar dan Sapwaturrahman. Di nomor lompat jauh putri yang selalu menjadi andalan Indonesia yakni Maria Natalia.

Kejuaraan Atletik Indoor Asia edisi kesembilan mulanya dijadwalkan pada 12-13 Februari 2020 di Tiongkok, namun harus tertunda akibat adanya pandemi. Oleh karena itu dilakukan penjadwalan ulang pada agenda 2022.

Kontingen Indonesia juga harus bersiap karena memiliki agenda penting lainnya, untuk persiapan dalam menghadapi multi ajang SEA Games di Hanoi, Vietnam pada Mei dan Asian Games di Tiongkok, pada September 2022 mendatang. (OL-13)

