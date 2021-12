Arena of Valor akan Gelar Turnamen Internasional pada Tahun Depan

PENERBIT gim Arena of Valor, Garena, bersama penyelenggara Level Infinite mengumumkan rencana menggelar turnamen Arena of Valor International Championship (AIC 2022) yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang dengan total hadiah US42 juta atau sekitar Rp28 miliar.

Garena Global Esports Manager, Justin Lye, juga mengumumkan hadirnya turnamen regional dan struktur esports terbaru.

"Sangat menyenangkan melihat antusiasme yang tumbuh dari para pemain dan juga penggemar selama satu tahun terakhir. Kami juga senang karena pada 2022 kompetisi Esports Arena of Valor akan semakin lebih kompetitif, karena akan ada lebih banyak tim yang diundang untuk bergabung dengan Liga Profesional," kata Lye dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/12).

"Tidak hanya itu saja, nilai Prize Pool untuk di beberapa Region tertentu juga akan ditingkatkan. Dengan adanya informasi ini, semoga setiap tim yang berpartisipasi bisa memiliki target yang lebih jauh lagi," lanjutnya.

Liga Profesional akan dimulai pada Januari hingga Mei, dimulai dari turnamen RoV Pro League (RPL) dari akhir Januari 2022, diikuti dengan Arena of Glory (AOG), Garena Challenger Series (GCS), dan Arena of Valor Star League (ASL) yang berlangsung pada Februari.

Pemenang dari turnamen tersebut akan mendapatkan tiket untuk berpartisipasi di turnamen AIC 2022.

Turnamen Liga Profesional berikutnya akan dimulai dari Juli hingga September 2022. Setiap tim akan berjuang untuk mendapatkan slot untuk berpartisipasi di turnamen terbesar gim ini, yaitu Arena of Valor World Cup (AWC) 2022.

Terkait hadirnya turnamen AWC 2022 mendatang, Garena akan menerapkan sistem Annual Point di beberapa Region tertentu, untuk menentukan tempat mereka di AWC 2022.

Sistem Annual Point akan mengakumulasi poin sepanjang tahun, sehingga setiap tim harus bermain secara konsisten di setiap pertandingan.

"Kami tidak sabar memulai perjalanan sepanjang tahun 2022 yang sangat kompetitif ini, di mana akan menjadi musim terbaik dalam sejarah Arena of Valor. Kami harap kalian telah menikmati turnamen AIC 2021, sama seperti kami. Selamat kepada Tim Buriram United Esports yang berhasil menjuarai turnamen sebelumnya, GGWP," kata Lead of the Global Esports Center for Tencent Global Games, Bernd Gottsmann.

Turnamen berikutnya akan hadir pada Oktober 2022 adalah Arena of Valor World Cup (AWC), dengan 16 tim akan bertarung untuk memperebutkan Prize Pool sebesar US$10 juta atau setara dengan Rp143 miliar.

Prize pool tersebut memecahkan rekor sebagai Prize Pool tertinggi dalam sejarah Mobile Esports di dunia. Masing-masing dari tim setidaknya akan membawa pulang hadiah sebesar US$250 ribu atau sekitar Rp3,5 miliar.

Sedangkan sang juara akan membawa pulang hadiah utama sebesar US$3,5 juta atau setara dengan Rp50 miliar. (Ant/OL-1)