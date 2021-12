Raducanu Ditetapkan Sebagai BBC Sports Personality of the Year

PETENIS Emma Raducanu terpilih sebagai BBC Sports Personality of the Year, penghargaan tahunan untuk individu yang menggeluti bidang olahraga di Inggris sebagai hadiah atas kemenangannya yang luar biasa di Amerika Serikat (AS) Terbuka.

September lalu, Raducanu mengejutkan dunia olahraga ketika dia menjadi petenis kualifikasi pertama yang memenangi turnamen besar setelah mengalahkan petenis Kanada Leylah Fernandez di laga final di Flushing Meadows.

Petenis berusia 19 tahun itu juga menjadi perempuan Inggris pertama yang mengklaim gelar utama sejak Virginia Wade menang di Wimbledon pada 1977.

Raducanu mengalahkan sejumlah atlet yang masuk dalam nominasi, termasuk penyelam Tom Daley, yang berada di urutan kedua, dan perenang Adam Peaty, di tempat ketiga, serta petinju Tyson Fury, pesepak bola Raheem Sterling, dan pesepeda Sarah Storey untuk memenangi penghargaan tersebut.

"Merupakan suatu kehormatan untuk berada di antara nominasi ini. Untuk menang sangat menakjubkan," kata Raducanu, yang juga mencapai putaran keempat di Wimbledon tahun ini di debut Grand Slamnya.

"Tahun ini, bermain di Wimbledon di depan penonton tuan rumah, adalah sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya."

"Saya tumbuh besar menyaksikan Sports Personality of the Year dan merupakan suatu kehormatan untuk berada di antara para pemenang sebelumnya."

"Saya juga senang untuk tenis Inggris dan kami berhasil mendapatkan penghargaan ini... lagi," lanjutnya

Andy Murray adalah petenis terakhir yang memenangi penghargaan tersebut pada 2016 setelah mengklaim trofi pada 2015 dan 2013.

Pemain skateboard Sky Brown membawa pulang penghargaan Young Sports Personality of the Year setelah atlet berusia 13 tahun itu memenangkan perunggu Olimpiade untuk Inggris dalam final nomor skateboard park putri di Olimpiade Tokyo 2020. (Ant/OL-1)