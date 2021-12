Stephen Curry Dekati Rekor Tiga Poin NBA

BINTANG Golden State Warriors, Stephen Curry siap menggantikan Ray Allen sebagai raja tiga poin sepanjang masa NBA. Ia membutuhkan 10 lemparan tiga angka untuk melampaui rekor karir Allen sebanyak 2.973.

Bisa jadi pertandingan Golden State melawan 76ers di Philadelphia, Minggu (12/12) pagi WIB itu akan jadi waktu bersejarah untuk Curry. Namun, ia lebih fokus pada pertandingan tim.

Baca juga: Sederet Petenis Putri Bersiap Memulai Musim 2022 di Australia

"Saya jelas tahu saya mendekati, tetapi saya tidak mau itu menjadi hal mengganggu. Anda hanya menikmati perjalanan untuk sampai ke sana. Itu sangat berarti bagi saya," kata Curry.

Allen mengakhiri karir NBA selama 18 musimnya pada tahun 2014 dengan menciptakan rekor tiga poinnya melalui 1.300 pertandingan karir. Sementara Curry, 33, baru memainkan 786 pertandingan dalam karirnya.

Curry juga membuktikan diri, konsisten sebagai motor permainan tim musim ini. Dia jadi penoreh rataan poin terbanyak per laga kedua musim ini, dengan catatan 27,5 kali. Dia cuma kalah dari Kevin Durant yang menorehkan rataan poin 28,4 kali per laga.

Curry juga unggul jauh atas pemain lain perkara rataan tembakan tiga poin per laga. Dia menorehkan catatan 5,5 kali per laga, unggul jauh atas Buddy Hield yang punya rataan tembakan tiga poin per laga sebanyak 3,5 kali.

Capaian 10 lemparan tiga angka dalam satu pertandingan untuk memecahkan rekor Allen tampaknya sangat mungkin dilakukan. Apalagi, Curry telah membuat 11 lemparan tiga angka 10 kali dalam karirnya. (AFP/OL-6)