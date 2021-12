ASEAN Tunjuk 10 Duta Olahraga Wanita untuk Promosikan Kesetaraan Gender

PERHIMPUNAN Negara Asia Tenggara (ASEAN) menunjuk sepuluh atlet dan sport officials terkemuka sebagai Duta Olahraga Wanita ASEAN.

Para duta tersebut akan menggunakan pengaruh mereka untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui olahraga di seluruh kawasan.

Para duta juga akan menyebarkan pesan penyemangat kepada Komunitas ASEAN. Inisiatif ini merupakan bagian dari Kampanye #WeScore ASEAN yang didanai oleh Jepang.

Para Duta Olahraga Wanita ASEAN yang dilantik adalah atlet polo dari Brunei Darussalam HRH Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah, atlet bela diri tradisional dari Kamboja Sokha Pov, atlet para-bulu tangkis Indonesia Leani Ratri Oktila, kepala pelatih tim renang nasional Laos Soulamphone Kerdla.

Selain itu, pesenam Malaysia Farah Ann Abdul Hadi, atlet taekwondo dan wasit asal Myanmar Soe Soe Myar, atlet angkat besi Filipina Hidilyn Diaz, pemain anggar Singapura Amita Berthier, atlet taekwondo dari Thailand Panikpak Wongpattanakit, atlet taekwondo dari Vietnam dan Tuyet Van Chau.

Mereka akan berbagi pandangan tentang pemberdayaan perempuan dalam talk show yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN pada Jumat (3/12), yang bertepatan dengan Hari Penyandang Disabilitas Internasional dan kampanye tahunan 16 Hari Aktivisme Menentang Kekerasan Berbasis Gender.

Talk show ini akan membahas isu-isu seperti kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan, perlindungan perempuan dan anak perempuan dalam olahraga, mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas melalui olahraga, serta dampak covid-19 pada olahraga dan cara mengatasinya.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Ekkaphab Phanthavong, bersama dengan Direktur Tomohiko Arai (Pemimpin SOMS Badan Olahraga Jepang Divisi Hubungan Internasional), Asisten Profesor Aya Noguchi (Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan Universitas Juntendo), dan Jamshed M. Kazi (Perwakilan Negara UN Women, Indonesia dan Penghubung ASEAN) akan ikut andil dalam acara tersebut.

Kampanye ASEAN #WeScore merupakan bagian dari ASEAN-Japan Actions on Sports, sebuah proyek di bawah naungan ASEAN Plus Japan Senior Officials Meeting on Sports (SOMS+Japan) yang didanai oleh Pemerintah Jepang melalui Dana Integrasi Jepang-ASEAN.

Sebelum talk show dimulai, Sekretariat ASEAN akan mengadakan Tribute to Tokyo 2020 ASEAN Olympic and Paralympic Medallists.

Kampanye #WeScore ASEAN merupakan implementasi ASEAN Work Plan on Sports 2021-2025 dan sejalan dengan Visi ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB nomor 5, Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Semua Perempuan dan Anak Perempuan. (Aiw/OL-09)