Tim BEMC Berharap Drag Big Bike Digelar Series

AJANG drag bike hendaknya sesering mungkin digelar untuk memberi wadah bagi penggila otomotif di Indonesia. Setidaknya sirkuit Sentul bisa menjadi tempat paling tepat untuk unjuk kemampuan.

"Itu sebabnya kami sangat antusias mengikuti event ini. Di samping menjadi tempat bertemu para pecinta motor club (MC) juga bisa berkompetisi dengan sehat," ujar Nugroho 'Nuger' Prawidya, Presiden Blind Eagle MC (BEMC) di Jakarta, Senin (22/11).

Tim BEMC memang mengirimkan wakil dalam ajang Drag Big Bike Championship 2021 Sentul, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Bahkan mereka mampu melewati target di ajang yang diikuti banyak motor besar ini. Nuger mengungkapkan kalau awalnya menargetkan meraih satu trofi. "Tapi ternyata kami bisa membawa pulang dua trofi," ujarnya dengan semringah.

Itu sebabnya dia tak ragu menegaskan bakal mengikuti ajang-ajang serupa. Bahkan tim akan mempersiapkan tunggangan lebih baik lagi.

Tim BEMC sejak awal meyakini kemampuan Hari Triadji, dan ternyata memang sukses menyabet podium pertama di kelas Bracket 12 detik. Posisi berikut ditempati Rivo Rozari (DKI Jakarta) dan Ahmad Suhardi (Banten). Hari juga sukses menempati podium ketiga di kelas bergengsi free for all (FFA) V Twin 350Cc Up. Podium kelas ini dikuasai para pembalap DKI Jakarta, dengan posisi terdepan jadi milik Wawan Tembong disusul Ricky Suryotomo.

"Ini menjadi ajang kangen-kangenan setelah selama 4 tahun vakum. Harapan saya sih ini bisa diadakan series dan serius, sehingga para pembalap dapat memmpersiapkan motornya dan fisik lebih prima," ujar Triwheel, sapaan Hari Triadji. (RO/O-2)