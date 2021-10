Tiket Termahal Superbike Rp19,5 Juta, BUMN: Penonton Harus Divaksin 2 Kali

WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membocorkan harga tiket pergelaran World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 19-21 November 2021. Harga termahal berada di kelas Black' atau kategori premier class dengan Rp19,5 juta.

"Come out and play. Make WSBK Mandalika your first recovery trip (Datang dan bermainlah. Jadikan WSBK Mandalika sebagai perjalanan pemulihan pandemi pertama Anda). Tentunya setelah dua kali vaksinasi, dan dengan prokes ketat," tulisnya dalam akun media sosialnya, Minggu (24/10).

Harga tiket Superbike lainnya ialah untuk kelas Gold atau kategori deluxe class dipatok Rp14,95 juta. Umtuk kelas Red ada tiga kategori, pertama untuk Premier Grand Stand A seharga Rp2,82 juta, Premier Grand Stand B senilai Rp2,75 juta dan Premier Grand Stand C sebesar Rp2,65 juta

Berikutnya, ada kelas Blue yang terbagi dalam dua kategori, yaitu Main Grand Stand 1A dengan harga Rp2,35 juta dan Main Grand Stand 1B sebesar Rp2,15 juta.

Kelas Tosca atau kategori Main Grand Stand dipatok sebesar Rp1,85 juta, kelas Purple dengan Rp1,39 juta dan kelas Yellow atau Standard Grand Stand 1 dengan Rp 995 ribu.

Yang termurah ada di kelas Grey atau Standard Grand Stand 2 dengan Rp795 ribu. Harga tersebut berlaku untuk weekend pass 3 hari, dan belum termasuk dengan pajak.

PT Dyandra Media International, Tbk yang resmi menjadi penjual tiket tersebut mengaku mendapat mendapat kehormatan, melalui bisnis unit PT Fasen Creative Quality (Quad Event) yang telah ditunjuk sebagai pelaksana perhelatan ajang bergengsi World Superbike.

Direktur Utama PT Dyandra Media International Daswar Marpaung menilai, event balap motor internasional itu merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia balap motor.

'"Perseroan berharap event ini dapat berjalan sukses dan lancar serta menjadi momentum yang besar bagi industri otomotif dan mengharumkan nama baik Indonesia ke kancah internasional," harapnya dikutip laman resmi Dyandra Media International.

Perhelatan otomotif berskala internasional ini akan menjadi tontonan yang menarik dan diharapkan dapat menjadi penutup musim WSBK yang menarik.

Kembalinya seri WSBK ke Indonesia di tahun ini yang dahulu pernah digelar di Indonesia pada 1994 – 1997, dianggap menjadi seri untuk Asia Tenggara yang ditunggu oleh para penggemar WSBK. (Ins/OL-09)