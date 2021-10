Legenda Tinju Indonesia Ellyas Pical Dikenang Lewat Kaos Olahraga

HAWKEYE Fightwear, perusahaan yang menyediakan perlengkapan bela diri dan pakaian, meluncurkan koleksi terbatas baru untuk menghormati dan mengapresiasi legenda tinju Indonesia Ellyas Pical.

Koleksi itu memiliki empat artikel, dua T-shirt dan dua celana pendek, The Exocet Raw White Shirt, The Exocet Journey Black Shirt, The Exocet Borderless Dark Shorts, and The Exocet Borderless Navy.

Koleksi ini adalah yang pertama dari seri terbaru Hawkeye Fightwear yang berjudul Tribute To Legend, yang akan memberikan penghormatan kepada legenda-legenda olahraga lokal.

Hawkeye telah bekerja dengan Ellyas Pical dan keluarganya untuk memastikan koleksi tersebut autentik dan memberi penghormatan pada petinju Indonesia pertama yang mendapat sabuk kejuaraan dunia pertama di Indonesia.

MI/Dok Hawkeye Fightgear--Koleksi Tribute To Legend : Ellyas Pical

“Tujuan kami megeluarkan koleksi ini adalah untuk mengingatkan masyarakat pada legenda-legenda olahraga lokal dengan cara megeluarkan produk yang menyoroti prestasi mereka yang mungkin dilupakan serta memperkenalkan dan semoga menginspirasi generasi muda dengan koleksi yang menceritakan kisah kesuksesan legenda serta menggabungkan estetika retro dan modern,” kata Hawkeye Fightwear mengenai koleksi baru mereka.

Putra Ellyas Pical, Lorin, menyatakan koleksi itu menghormati prestasi ayahnya dan berharap bisa mengenalkan ayahnya ke generasi muda.

Koleksi Tribute To Legend : Ellyas Pical bisa didapatkan pada saat produk meluncur pada hari ini, Rabu (6/10) di laman daring Hawkeye Fightwear. (RO/OL-1)