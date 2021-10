Tim Merah-Putih Hadapi Malaysia di Perempat final Piala Sudirman

PERJUANGAN tim Merah-Putih untuk memboyong Piala Sudirman kembali ke Tanah Air bakal menemui jalan terjal. Dalam undian babak perempat final yang diselenggarakan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) di Energia Areena, Vantaa, Kamis (30/9) malam, Hendra Setiawan dkk., akan menghadapi Malaysia.

Berada di paruh bawah, kalau lolos dari hadangan Malaysia, Skuad Garuda di babak semifinal bakal bersua pemenang antara unggulan kedua sekaligus juara Grup D Jepang atau runner up Grup B, Chinese Taipei.

Sementara di paruh atas, unggulan pertama sekaligus juara Grup A, China bertemu Denmark, runner up Grup C. Sementara unggulan keempat Korea Selatan yang juga juara Grup B bakal bersua Thailand, runner up Grup A.

Mengomentari hasil undian, Kabid Binpres PP PBSI Rionny Mainaky menyebut dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia, dia optimistis bisa mengatasi perlawanan tim Negeri Jiran.

"Saya yakin anak-anak bisa tampil maksimal dengan kekuatan kita. Disemua sektor, kita akan menampilkan kekuatan inti dan terkuat. Saya berharap semua pemain bisa main maksimal seperti kemarin saat melawan Denmark," ujar Rionny dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (1/10).

Ditambahkan, poin-poin kekuatan Indonesia akan terletak pada sektor ganda putra, ganda putri, ganda campuran, dan tunggal putri. "Kita yakin, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Saya punya keyakinan bisa mengatasi Malaysia," sebutnya.

Untuk tunggal putra, Rionny menyebut bahwa kekuatan antara Indonesia dan Malaysia seimbang. "Untuk tunggal putra, kekuatannya saya rasa akan seimbang. Meski begitu saya harapkan semua sektor bisa ambil poin," tutupnya.

Adapun Pertandingan babak perempatfinal perebutan Piala Sudirman akan digelar pada Jumat (1/10). Indonesia bertemu Malaysia pada laga sore pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 20.00 WIB (PBSI/OL-13)

Baca Juga:Kontingen Ibu Kota Puncaki Klasemen Medali PON XX Papua, Wagub DKI Optimistis Juara Umum