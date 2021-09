Ari Fahresi Absen Bela Indonesia Lawan Barbados di Piala Davis 2021

INDONESIA hanya akan diperkuat dua petenis saat bertandang ke Barbados untuk melakoni pertandingan Grup II Piala Davis 2021, setelah Ari Fahresi batal bertolak ke negara tersebut karena persoalan visa Amerika Serikat (AS), Rabu (15/9).

Harapan petenis yang lahir pada 2 Agustus 2002 itu untuk menyusul Justin Barki dan Gunawan Trismuwantara pupus, lantaran proses administrasi visa yang belum selesai.

Dengan begitu, tim Merah Putih pun harus berjuang dengan dua petenis serta sang kapten Febi Widhiyanto dalam laga melawan Barbados di National Tennis Centre, Brigdetown, Barbados, 17-18 September.

Mereka telah tiba di negara Kepulauan Karibia itu. Febi bersama Gunawan pun langsung menjajal arena pertandingan pada Selasa (14/9) siang waktu setempat.

"Lambat lapangannya dan cuacanya panas," kata Febi Widhiyanto.

Sementara itu, kata Febi, pada waktu bersamaan satu pemain lagi yakni Justin Barki, yang datang langsung dari AS masih menjalani karantina dan diharapkan dapat bergabung pada hari selanjutnya.

Pertandingan Indonesia melawan Barbados menjadi pertemuan pertama kedua negara di ajang Piala Davis.

Laga Piala Davis Grup Dunia Il berlangsung dalam dua hari, menyajikan lima pertandingan. Dua partai tunggal menjadi agenda hari pertama.

Selanjutnya, satu partai ganda menjadi pembuka hari kedua, diteruskan dua laga tunggal sebagai penutup.

Meski hanya menurunkan dua petenis, Febi tidak menjadikan hal itu sebagai persoalan.

"Mereka bisa main tunggal dan ganda," kata Febi.

"Kondisinya sama dengan saat mereka melakoni turnamen profesional. Sehari bermain rangkap tunggal dan ganda. Apalagi partai Piala Davis saat ini berformat best of three, tidak sepanjang sebelumnya yang menggunakan best of five," lanjut Febi. (Ant/OL-1)