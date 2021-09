Asian Games 2022 Akan Pertandingkan 8 Gim Esport

ASIAN Electronic Sports Federation (AESF) resmi mengumumkan daftar final delapan gim esport yang bakal dipertandingkan dalam Asian Games 2022 Hangzhou yang akan digelar pada 10-22 September 2022.

Dilansir dalam laman resmi AESF, Jumat, delapan gim yang telah dikonfirmasi akan dipertandingkan resmi pada Asian Games 2022 adalah Arena of Valor Asian Games Version, DOTA 2, Dream Three Kingdoms 2, EA SPORTS FIFA branded soccer games, HearthStone, League of Legends, PUBG Mobile Asian Games Version, dan Street Fighter V.

Gim-gim tersebut ditetapkan setelah melalui seleksi, dan delapan gim itu dinilai telah sesuai dengan persyaratan, antara lain memenuhi nilai-nilai Olimpiade yang ditetapkan AESF dan Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandangani Games Ratings and Administration Committee (GRCA), lembaga profesional dan independen yang bertugas memberikan penilaian terhadap konten gim, juga telah sepakat bahwa gim-gim tersebut layak dipertandingkan pada Asian Games 2022.

Esport tumbuh pesat, terutama di Asia melalui partisipasi resmi dalam berbagai ajang multievent olahraga regional, seperti Asian Indoor and Martial Arts Games 2017, Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, dan SEA Games 2019 Filipina.

Namun pada Asian Games 2018 Jakarta-Palembang, esport hanya masuk cabang olahraga eksibisi yang perolehan medalinya tidak diperhitungkan dalam klasemen.

Esport akan membuat sejarah dalam Asian Games 2022 karena untuk pertama kalinya olahraga elektronik itu akan dipertandingkan sebagai cabang resmi yang menyumbangkan medali.(OL-4)