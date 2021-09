Musi Banyuasin bakal Gelar Kejurnas Motoprix

PARA pecinta Motoprix di Tanah Air bisa bergembira. Pasalnya, dalam waktu dekat ajang Kejuaraan Nasional Motoprix Region A putaran 3 Sumatra Selatan dan Piala Presiden RI siap digelar di Sirkuit Internasional Skyland Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19, Pemkab Musi Banyuasin memastikan pelaksanaan Motoprix Region A Putaran 3 Sumatra dilaksanakan dengan ketat dan sesuai dengan prokes covid-19. Selain itu, para pembalap yang akan ikut ajang Kejurnas wajib mengantongi hasil swab PCR atau rapid antigen dari daerah masing-masing.

"Siapa pun yang datang ke Muba terkait dengan kegiatan ini harus membawa surat keterangan vaksinasi. Di samping mereka sudah mengantongi surat swab PCR, kita juga harus tetap lakukan tes rapid antigen secara gratis sehingga tidak memberatkan para peserta. Hal ini kami lakukan sebagai antisipasi dan bentuk kehati-hatian kita, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan," ungkap Apriyadi.

Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Musi Banyuasin Muhammad Fariz mengungkapkan ada tiga kelas yang dilombakan pada kejuaraan ini yakni kejurnas, pendukung/supporting, dan lokal. Dalam kelas kejurnas terdapat lomba bebek 4 tak 150 cc tune up injeksi expert, bebek 4 tak 150 cc tune up injeksi novice, dan bebek 4 tak 150 cc standard injeksi rookie.

Selanjutnya, kelas pendukung supporting di antaranya bebek 4 tak 150 cc tune up mix open (MP3), bebek 4 tak 125 cc tune up mix open (MP 6), bebek 2 tak 116 cc standard open, bebek 2 tak 125 cc underbone open, sport 144 cc open, sport s/d 155 cc super pro, dan matic 130 cc tune up open. Sedangkan kelas lokal Musi Banyuasin yakni bebek 4 tak 150 cc tune up mix (MP3) dan bebek 4 tak 125 cc tune up mix (MP 6).

"Kegiatan event ini akan kami laksanakan pada 18-19 September 2021 di Sirkuit Skyland Internasional Sekayu dan akan disiarkan secara virtual tanpa penonton. Untuk itu, kami mohon bantuan dan dukungan dari seluruh OPD untuk menyukseskan acara ini," terang Fariz.

Ketua Pengprov IMI Sumatra Selatan Augie Bunyamin menyatakan pihaknya sudah siap dari keseluruhan dan tinggal menunggu kebijakan dari Pemkab Musi Banyuasin. "Intinya kami siap dan insyaallah kami akan segera melayangkan surat dan berkoordinasi," tandas Augie. (OL-14)