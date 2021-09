Zverev Siap Gagalkan Djokovic Raih Gelar Grand Slam AS Terbuka

JUARA Olimpiade 2020 Tokyo Alexander Zverev mengawali perjalanannya di Amerika Serikat (AS) Terbuka dengan gemilang. Melakoni pertandingan di Arthur Ashe Stadium, New York, Zverev lolos ke putaran kedua AS Terbuka usai mengalahkan petenis tuan rumah Sam Querrey 6-7, 7-5, 6-2.

Ini merupakan kemenangan ke-12 secara beruntun yang diraih Zverev, petenis Jerman itu belum terkalahkan sejak meraih medali emas Olimpiade Tokyo dan trofi Cincinnati Masters.

Datang ke New York dengan catatan kemenangan yang luar biasa serta kondisi fisik yang prima, Zverev memperingatkan bahwa kehadirannya di AS Terbuka bukan untuk bersenang-senang. dia berniat untuk menggagalkan upaya Novak Djokovic menyapu bersih gelar grand slam musim ini.

"Novak datang ke sini (AS Terbuka) untuk mengejar sejarah," ucap Zverev terkait upaya Djokovic yang ingin menyamakan rekor empat gelar grand slam dalam satu musum milik petenis legenda Rod Laver, dikutip dari ATPtour Rabu (1/9).

"Tetapi para petenis muda akan mencoba menghalanginya. Tentu saja saya juga akan mencoba memberinya tantangan," terang Zverev.

Ini bukan kali pertama Zverev datang ke turnamen untuk mengaggalkan upaya Djokovic mencatatkan sejarah di dunia Tenis. Pada akhir bulan Juli lalu di Olimpiade Tokyo petenis berusia 24 tahun itu berhasil menekuk Djokovic di semifinal Olimpiade Tokyo membuat petenis Serbia itu gagal mengklaim gelar Golden Slam.

Berdasarkan hasil drawing AS Terbuka 2021 Djokovic dan Zverev diperkirakan baru akan bertemu di babak semifinal, dan mereka harus melewati sejumlah rintangan terlebih dahulu untuk sampai ke pertemuan head to head ke-10 mereka.

"Saya berharap dalam waktu dua pekan saya akan berada dalam 18 kemenangan beruntun dan merebut gelar AS Terbuka," sebut Zverev.

"Sangat senang rasanya dapat kembali ke sini (AS Terbuka). Saya masih akan memainkan pertandingan di sini dan saya akan berusaha keras untuk menampilkan yang terbaik serta menghibur para penggemar di tribun," terangnya.

Berhasil merebut kemenangan di putaran pertama, adapun selanjutnya Zverev akan menghadapi petenis asal Spanyol Albert Ramos Vinolas di putaran kedua.

Dalam perjalananya menuju putaran kedua Vinolas berhasil menekuk petenis Prancis Lucas Pouille, melakoni pertandingan lima set Vinolas merebut kemenangan dengan skor 6-1, 5-7, 5-7, 7-5, 6-4. (ATPtour/OL-13)

Baca Juga: Awali September Nilai Rupiah Menguat 9 poin terhadap Dolar AS