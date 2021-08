OT Group Beri Apresiasi Rp1,3 M pada Atlet Berprestasi di Olimpiade Tokyo

DUKUNGAN dan apresiasi atas prestasi yang telah diukir oleh sejumlah atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 masih terus mengalir. Turut bangga dengan pencapaian tersebut, OT Group memberikan penghargaan berupa dana pembinaan dan produk Teh Gelas dan Crystalline kepada Apriyani Rahayu, Greysia Polii, Eko Yuli Irawan, serta pelatih dan jajaran PBSI senilai total Rp1,3 miliar.



Torehan prestasi atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020 sangat membanggakan. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda negeri, putra-putri terbaik bangsa berhasil memberikan yang terbaik.



Dukungan dan apresiasi dari banyak pihak mengalir sebagai motivasi bagi atlet-atlet Indonesia untuk terus berusaha mempersembahkan prestasi yang lebih baik lagi untuk bangsa. OT Group, salah satu perusahaan FMCG asli Indonesia, turut memberikan apresiasi kepada sejumlah atlet berprestasi tersebut khususnya di cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi.



“OT Group merupakan perusahaan FMCG di Indonesia yang pertama memberikan dana pembinaan bagi putra-putri terbaik bangsa atas prestasi yang telah diraih di Olimpiade Tokyo 2020, khususnya di cabang bulu tangkis dan angkat besi. Kepada pasangan peraih medali emas bulu tangkis Apriyani Rahayu dan Greysia Polii kami berikan masing-masing Rp500 juta. Kepada Eko Yuli Irawan, peraih medali perak angkat besi, kami berikan Rp100 juta, dan Rp200 juta untuk pelatih dan jajaran PBSI. Tidak hanya itu, kami juga memberikan produk-produk terbaik dari OT Group. Yaitu Teh Gelas dan Crystalline selama satu tahun secara gratis,” jelas Harianus Zebua, Head of Corporate and Marketing Communication OT di acara Prost Club TV bertajuk Asli Indonesia Hebat, yang disiarkan secara daring melalui kanal Youtube ke seluruh Indonesia.



Pemberian penghargaan ini bersamaan dengan relaunching produk ready to drink tea Teh Gelas dan air minum dalam kemasan Crystalline. Dihadiri secara langsung oleh para atlet berprestasi tersebut dan perwakilan dari PBSI.



“Penghargaan yang diberikan oleh OT Group kepada kami merupakan wujud dukungan dan kepedulian pihak swasta terhadap pembinaan dan kemajuan dunia olahraga di tanah air, agar tetap berprestasi dan memberikan kebanggaan bagi kita semua,” papar Edi Sukarno, Wasekjen PBSI.



Ketiga pahlawan olahraga Indonesia yang hadir menerima penghargaan dari OT Group juga mengungkapkan hal yang sama. “Kami sangat terharu dan berterima kasih dengan begitu banyaknya apresiasi dan perhatian dari berbagai pihak, seperti yang kembali kami terima pada hari ini, dari OT Group. Semuanya ini merupakan kepercayaan yang akan kami bayar dengan prestasi-prestasi lebih membanggakan lagi. Dan tentunya kami berharap rekan-rekan kami yang lain akan lebih termotivasi lagi meraih prestasi di panggung dunia, sehingga Indonesia semakin dikenal dengan hal-hal positif. Asli Indonesia hebat!” ujar Apriyani Rahayu, mewakili kedua rekannya, Greysia Polii dan Eko Yuli Irawan.



Acara pemberian penghargaan ini mengusung tema Asli Indonesia Hebat, juga turut menghadirkan penampilan sejumlah artis nasional. Dilangsungkan dengan protokoler kesehatan ketat, tanpa penonton, disiarkan secara daring dan lolos swab antigen untuk semua pendungkung acara.



“Asli Indonesia Hebat! Sebuah ajakan positif bagi semua anak bangsa untuk meyakini bahwa Indonesia itu hebat, Indonesia itu pasti mampu keluar dari pandemi, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa berprestasi di panggung dunia,” tutup Harianus. (RO/OL-10)