Venus, Serena Williams Hingga Rafael Nadal Absen di AS Terbuka

PETENIS Venus Williams menyatakan mundur dari ajang Amerika Serikat (AS) Terbuka 2021, mengikuti jejak saudarinya Serena Williams. Dirinya juga mengalami hal yang sama yakni cedera, sehingga mundur menjadi pilihan terbaik baginya.

Sebelumnya, Serena menuliskan dalam sebuah unggahan di media sosialnya pada Selasa (24/8) bahwa dirinya membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat pulih dari cedera hamstring yang sobek.

Kemudian kakak dari Serena, Venus, juga menyatakan mengundurkan diri karena cedera kaki.

Ketidakhadiran mereka di AS Terbuka ini akan menjadi pertama kalinya sejak 2003. Termasuk absennya juara bertahan putra Dominic Thiem, Roger Federer dan Rafael Nadal di Flushing Meadows, New York, AS.

Petenis Austria Thiem mengundurkan diri karena cedera pergelangan tangan. Pemenang Grand Slam 20 kali, Federer, juga sedang bersiap untuk menjalani operasi lutut. Sementara peringkat lima dunia, Nadal, absen karena cedera kaki kirinya.

Serena mengungkapkan di laman Instagram, dirinya juga mempertimbangkan keputusan dokter yang memintanya untuk dapat pulih terlebih dahulu dari keadaan cedera.

"Setelah mempertimbangkan dengan cermat dan mengikuti saran dari dokter dan tim medis, saya telah memutuskan untuk mundur dari AS Terbuka agar tubuh saya pulih sepenuhnya," tutur Serena.

"New York adalah salah satu tempat favorit saya dan saya rindu. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa lagi," tutupnya.

Serena mengalami cedera pada hamstringnya saat tersingkir di putaran pertama Wimbledon pada Juni lalu, ketika melawan petenis Belarusia Aliaksandra Sasnovich.

Sedangkan Venus, juara AS Terbuka dua kali dan juara Grand Slam tujuh kali itu, mengatakan, cedera kaki yang ia alami telah mempengaruhi permainannya sepanjang musim panas.

Hingga Venus kalah dalam pertandingan pembukaannya di Chicago Women's Open pada Senin (23/8) lalu dan belum mampu menembus putaran kedua Grand Slam tahun ini.(BBC/OL-5)