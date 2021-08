Venus Williams Dapat Wild Card AS Terbuka

JUARA Grand Slam tujuh kali Venus Williams dan sejumlah nama lainnya mendapat wild card untuk tampil di turnamen tenis Amerika Serikat (AS) Terbuka. Hal itu diumumkan panitia penyelenggara turnamen Grand Slam itu, Rabu (18/8).

Williams, petenis putri AS yang kini menginjak usia 41 tahun, untuk ke-15 kalinya berturut-turut atau ke-23 kalinya sepanjang masa masuk dalam undian utama di turnamen Grand Slam yang berlangsung di Flushing Meadows, New York itu.

Juara AS Terbuka 2000 dan 2001 yang pernah menjadi petenis nomor satu dunia itu tidak melewatkan turnamen Grand Slam sejak 2013 di Wimbledon, namun kini peringkatnya terus merosot hingga ke-112 WTA.

Baca juga: Dominic Thiem Mundur dari US Open

Posisi itu menempatkan Williams di luar entri langsung untuk turnamen Grand Slam terakhir tahun ini, yang dimulai 30 Agustus mendatang.

CoCo Vandeweghe dari AS, semifinalis Australia Terbuka dan AS Terbua 2017, yang pernah menempati peringkat kesembilan di dunia, juga menerima wild card, begitu juga dengan petenis remaja AS Hailey Baptiste, Ashlyn Krueger, Caty McNally, dan Katie Volynets.

Di tunggal putra, seperti diumumkan panitia yang dilansir AFP, petenis AS berusia 20 tahun Jenson Brooksby dan Brandon Nakashima masuk dalam daftar wild card, bergabung dengan rekan senegara mereka, Jack Sock, Sam Riffice, Zachary Svajda, Emilio Nava, dan Ernesto Escobedo, serta Max Purcell dari Australia.

Brooksby mencapai final ATP pertamanya bulan lalu di Newport dan mencapai semifinal di Washington, dua minggu lalu.

Nakashima merupakan runner-up di event bulan lalu di Los Cabos, Meksiko, dan Atlanta. (Ant/OL-1)