Jelang Penutupan Olimpiade Masih 13 Medali Emas Diperebutkan

HARI ini, Minggu 8 Agustus, Olimpiade Tokyo masih memperebutkan 13 medali emas. Semua itu dari delapan cabang olah raga sebelum resmi ditutup pada malam harinya.

Sebanyak 13 medali emas itu juga menentukan siapa yang menjadi juara umum Olimpiade ini. Sampai Sabtu (7/8), Tiongkoka masih memimpin dengan 38 emas, 31 perak dan 18 perunggu, sedangkan Amerika Serikat mengikuti pada posisi kedua dengan 36 emas, 39 perak dan 33 perunggu.

Tiongkok kemungkinan maksimal bisa mendapatkan 4 medali emas lagi, dengan satu kemungkinan paling realistis dari cabang tinju. Dimana petinju Lia Qian akan menghadapi petinju Britania Lauren Price dalam final kelas menengah putri.

Sebaliknya, AS memiliki kemungkinan maksimal memperoleh 9 medali emas, dengan kemungkinan paling realistis empat medali emas dari bola basket putri, bola voli putri, final tinju kelas ringan putra dan kelas super berat putra.

AS hanya perlu dua emas lagi untuk menyalip Tiongkok sebagai juara umum Olimpiade atau tiga medali emas lagi, jika Tiongkok memperoleh satu medali emas pada hari terakhir ini.

Berikut nomor-nomor yang akan memperebutkan medali pada hari ke-16 Olimpiade Tokyo 2020 seperti ditulis laman Olympics.com.

ATLETIK - 05.00 WIB

Maraton putra final

BALAP SEPEDA TREK, mulai 08.00 WIB

3 medali emas; sprint putri, keirin putra, omnium point

BOLA TANGAN - mulai 09.00 WIB

1 medali emas putra; ROC/Rusia vs Prancis

SENAM RITMIK - 09.00 WIB

1 medali emas semua alat

BOLA BASKET - 09.30 WIB

Final putri: Amerika Serikat vs Jepang

BOLA VOLI putri - 11.30 WIB

1 medali emas; Brazil vs Amerika Serikat

POLO AIR putra - mulai 11.40 WIB

1 medali emas; Yunani vs Serbia

TINJU - 12.00 WIB

1 medali emas kelas ringan putri: Anne Kellie Harrington (Irlandia) vs Beatriz Ferreira (Brazil)

1 medali emas kelas ringan putra; Keyshawn Davis (Amerika Serikat) vs Andy Cruz (Kuba)

1 medali emas kelas menengah putri; Lauren Price (Britania) vs Li Qian (China)

1 medali emas kelas super berat putra; Bakhodir Jalolov (Uzbekistan) vs Richard Torres Jr (Amerika Serikat). (Ant/OL-13)

