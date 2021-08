'Netizen +62' ikut Rayakan Raihan Medali Emas Greysia/Apriyani

KEBERHASILAN pasangan ganda putri bulu tangkis Greysia Polii/Apriyani Rahayu menyabet medali emas Olimpiade Tokyo membuat netizen +62, sebutan buat warganet indonesia, ikut merayakan kemenangan mereka.

Sejak pertandingan dimulai tanda pagar #GreyApFinalTokyo2020 menjadi trending topic, bersama dengan tagar #Badminton.

Tepat setelah Greysia/Apriyani memenangi pertandingan atas ganda putri China Chen Qing Chen/Jia Yi Fan dengan skor 21-19, 21-15, warganet ramai-ramai mengucapkan syukur "ALHAMDULILLAH YA ALLAH" yang langsung menjadi trending topic.

Tidak lama berselang tagar #Gold memuncaki tanda pagar, bersamaan dengan tagar #proudofyou. "Keren kali GreyApp. Congratulation for the gold medal. Thankyou, we are proud of you!!" cuit @Martabakkasinn.

Penulis Ika Natassa juga merayakan keberhasilan pasangan yang berbeda 10 tahun itu dengan mencuitkan "These are the faces of heroes," sambil mengunggah foto Greysia dan Apriyani saat berlaga di final.

Tak sedikit pula warganet yang mengungkapkan perasaannya ketika lagu Indonesia Raya diputar di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo Stadium.

"Can't handle my tears OMG," cuit @jjaeluvies. Sama-sama mengunggah video penaikan bendera, @loveatyulje juga mencuit "ugly crying right now."

Greysia/Apriyani mencetak sejarah sebagai pasangan ganda putri pertama yang memenangi emas Olimpiade.

"Kemenangan bersejarah! Greysia Polii dan Apriyani Rahayu mengamankan emas Olimpiade #Badminton ganda putri pertama #INA - dan #Tokyo2020 pertama untuk negara tersebut," cuit @Olympics, akun resmi Olimpiade.(Ant/OL-4)