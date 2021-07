Jadwal Penampilan Atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo, Hari Ini

PERJUANGAN wakil Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis dan panahan memasuki fase gugur. sementara dayung akan bersaing dalam perebutan peringkat di Olimpiade Tokyo, Kamis (29/7).

Pebulutangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung menjadi atlet Indonesia pertama yang tampil pada hari ini. Tepat pukul 07.00 WIB, ia akan bersaing dengan wakil Thailand Ratchanok Intanon untuk memperebutkan tiket perempat final.

Perjalanan Gregoria di fase gugur memang tak mudah. Untuk bisa melaju ke babak berikutnya, ia harus bisa menyingkirkan Intanon yang secara peringkat berada di posisi keenam dunia, jauh di atas Gregoria di urutan ke-23.

Bahkan sepanjang tujuh pertemuan sebelumnya, wakil Indonesia tak pernah menang dari Intanon. Seperti yang terjadi pada laga terakhir di Malaysia Masters 2020, ketika Gregoria kalah dari Intanon dengan skor 24-22, 19-21, 15-21.

Dua pasangan ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan berurutan tampil bersaing dengan lawan masing-masing di perempat final. Kevin/Marcus dijadwalkan bertanding melawan wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada pukul 08:35 WIB. Kemudian dilanjutkan Ahsan/Hendra pada pukul 09:25 WIB menghadapi wakil tuan rumah Takeshi Kamura/Keigo Sonoda untuk memperebutkan tiket empat besar.

Selain itu ada pula wakil ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang akan berjumpa wakil China Du Yue/Li Yin Hui di perempat final pada pukul 15:00 WIB. Lalu, tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting akan berjuang di babak 16 besar melawan wakil Jepang Kanta Tsuneyama dan berlanjut Jonatan Christie berjumpa Shi Yu Qi asal Cina.

Selain bulu tangkis, atlet panahan Indonesia hari ini akan memulai perjuangan di nomor perorangan setelah sebelumnya menelan kegagalan di beregu. Alviyanto Bagas Prastyadi akan memulai laga berhadapan dengan wakil Australia Taylor Worth di babak 32 besar perorangan putra pukul 07:43 WIB.

Kemudian berlanjut dengan penampilan pemanah andalan putri Indonesia Diananda Choirunisa yang akan bersaing dengan pemanah asal Denmark Maja Jager, disusul Riau Ega Salsabila versus David Barnes dari Australia.

Adapun dua pedayung Indonesia Melani Putri dan Mutiara Rahma Putri akan kembali tampil di Final C nomor scull ganda kelas ringan putri untuk memperebutkan peringkat Olimpiade Tokyo. (Ant/OL-15)

Berikut jadwal pertandingan Tim Indonesia, Kamis (29/7):

Bulutangkis

07:00 WIB: Babak 16 besar tunggal putri - Gregoria Mariska Tunjung vs

Ratchanok Intanon (Thailand)

08:35 WIB: Perempat final ganda putra - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)

09:25 WIB: Perempat final ganda putra - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (Jepang)

15:00 WIB: Perempat final ganda putri - Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Du Yue/Li Yin Hui (Tiongkok)

15:45 WIB: Babak 16 besar tunggal putra - Anthony Sinisuka Ginting vs Kanta Tsuneyama (Jepang)

17:15 WIB: Babak 16 besar tunggal putra - Jonatan Christie vs Shi Yu Qi (Tiongkok)

Panahan

07:43 WIB: Babak 32 besar perorangan putra - Alviyanto Bagas Prastyadi vs Taylor Worth (Australia)

07:56 WIB: Babak 32 besar perorangan putri - Diananda Choirunisa vs Maja Jager (Denmark)

14:00 WIB: Babak 32 besar perorangan putra - Riau Ega Salsabila vs David Barnes (Australia)

Dayung

09:30 WIB: Final C nomor scull ganda kelas ringan putri - Mutiara Rahma Putri/Melani Putri