Ketahuan Penggemar Mamamoo, Pemanah Korsel di Olimpiade Disapa Solar

SAAT Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung, banyak orang memperhatikan bahwa salah satu lencana di baju atlet panahan Korea Selatan (Korsel) An San, yang memenangkan dua medali emas, adalah lencana lobak yang melambangkan Moomoo, fandom Mamamoo.

Hal itu ternyata juga menarik perhatian leader Mamamoo, Solar, yang kemudian mengunggah foto An San dan lencananya di Instagram Stories-nya dan menulis, “Saat kamu kembali ke Korea, aku ingin menjemputmu dan melarikan diri.” (Ini adalah pepatah yang pada dasarnya berarti orang yang sangat imut atau menggemaskan.)

Instagram @solarkeem--Personel Mamamoo Solar

Sebagai tanggapan, An San mengunggah ulang postingan Solar dan menulis, “Air mataku mengalir. Aku sangat mencintaimu. Aku memiliki lencana ini sejak 2017, tapi aku sangat bersyukur Aku mencintaimu. Apakah ini mimpi? Mengapa saya muncul di Instastories unni Yongsun [nama asli Solar]. Ini tidak masuk akal. Aku tidak percaya. Aku baik-baik saja bahkan tinggal di rumah Yongki [anjing peliharaan Solar]. Jadi, tolong jemput aku. Tidak, yah, bagaimanapun juga, aku sangat menyukaimu,” ujarnya.

An San juga tampaknya adalah penggemar girl grup WJSN. Di platform Universe, Eunseo WJSN menulis, “Apakah [pemanah An San] mengikuti saya? Luar biasa. Saya percaya bahwa Anda akan memenangkan emas! Tetap kuat, aku mendukungmu.”

An San mengambil tangkapan layar dari pesan tersebut dan membalas, “Semuanya, tolong dengarkan 'I-YAH' WJSN, 'Cantabile,' 'Tra-La,,' dan 'You, You, You.' Terima kasih!”

Yeoreum WJSN juga mengirimkan pesan dukungan yang mengatakan, “Saya mendengar bahwa Anda mengikuti kami, terima kasih dan tetap kuat!.”

An San menjawab, “Terima kasih banyak telah menyemangati saya. Aku mencintaimu. Tolong dengarkan 'Oh My Summer' WJSN.'”

An San, yang lahir pada 2001, adalah pemanah yang mewakili Korea Selatan di Olimpiade Tokyo 2020.

Di Olimpiade Tokyo 2020, An San mencetak rekor Olimpiade baru di babak penyisihan pada 23 Juli. Dia dan rekannya, Kim Je Deok, memenangkan medali emas dari cabang olahraga panahan tim campuran pada 24 Juli.

Pada 25 Juli, dia dan rekan lainnya, Jang Minhee dan Kang Chae Young, memenangkan medali emas dari nomor panahan tim wanita, menandai kesembilan kali berturut-turut Korea Selatan memenangkan nomor itu sejak diperkenalkan pada 1988.

Korsel secara historis mendominasi panahan di Olimpiade, dengan total 41 medali dan 25 medali emas yang diperoleh sejak 1984. (OL-1)