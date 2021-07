Sejumlah Sponsor Mundur dari Olimpiade Tokyo

DERETAN perusahaan yang menjadi sponsor Olimpiade Tokyo 2020 memutuskan untuk tidak mengirimkan perwakilannya di upacara pembukaan pada Jumat (23/7/21) ini. Bahkan, sejumlah sponsor menyatakan mundur dari ajang olahraga terbesar itu.

Melansir Bloomberg, banyaknya perusahaan yang menolak hadir hingga mengundurkan diri dari jajaran sponsor disebabkan kekhawatiran terhadap dengan situasi Covid-19 yang dinilai semakin memburuk.

Mulai dari pejabat senior dari Nippon Telegraph & Telephone Corp., Fujitsu Ltd, dan NEC Corp., Meiji Holdings Co., Asahi Group Holdings Ltd., Nippon Life Insurance Co., dan Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., serta petinggi dari Panasonic Corp. bakal melewatkan upacara pembukaan.

"Chief Executive Officer (CEO), Yuki Kusumi akan melewatkan upacara pembukaan, meskipun Ketua Kazuhiro Tsuga hadir dalam perannya sebagai wakil presiden komite penyelenggara," kata pihak perusahaan Panasonic.

Perwakilan eksekutif dari Toyota Motor ikut memastikan dirinya tidak hadir dalam upacara pembukaan, sekaligus tidak akan menayangkan iklan Olimpiade Tokyo 2020.

Sedangkan Bridgestone Corp. menyatakan untuk mundur dari daftar sponsor Olimpiade Tokyo 2020. Meski jajaran sponsor banyak yang menolak hadir dan mundur, Ketua Panitia Penyelenggara Olimpiade Tokyo, Toshiro Muto memastikan pihaknya tetap akan menggelar acara sesuai rencana.

"Penularan mungkin terus terjadi dan bakal sulit dikendalikan. Namun, kami tetap melanjutkan situasi ini." katan Toshiro mengutip NPR. (Bloomberg/NPR/OL-7)