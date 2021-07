Masuk Protokol Covid-19, Zach LaVine Batal Berangkat ke Tokyo

GUARD Chicago Bulls, Zach LaVine, batal bertolak ke Tokyo bersama rekan-rekannya di timnas Amerika Serikat (AS) yang akan berlaga di Olimpiade 2020, setelah LaVine dilaporkan masuk dalam protokol Covid-19, Senin, (19/7) waktu setempat.

Dikatakan oleh USA Basketball, LaVine tidak bertolak bersama timnas AS sebagai pencegahan karena memasuki protokol Covid-19. Namun, tidak disebutkan apakah guard itu positif Covid-19 atau hanya terkena contact tracing.

USA Basketball berharap LaVine bisa segera bertolak ke Tokyo, pekan ini, untuk bergabung dengan rekan-rekannya di laga pembuka AS di Olimpiade melawan Prancis, Minggu (25/7).

LaVine menjadi guard yang dibutuhkan timnas AS untuk Olimpiade Tokyo mendatang, di mana LaVine telah menampilkan permainan gemilang dengan mencetak 13 poin untuk timnas AS, Minggu (18/7), saat AS menang 83-76 dalam laga uji coba melawan juara dunia Spanyol di Las Vegas.

Sebelumnya, timnas AS juga telah kehilangan guard Washington Wizards Bradley Beal yang masuk protokol Covid-19 serta center Kevin Love yang mengalami cedera betis.

Timnas AS kemudian memanggil center Denver Nuggets JaVale McGee dan guard San Antonio Spurs Keldon Johnson untuk menggantikan Beal dan Love.

Timnas AS juga akan mendapatkan tambahan tiga pemain selepas final NBA yaitu guard Phoenix Suns Devin Booker serta duet Milwaukee Bucks Jrue Holiday dan Khris Middleton (Rif/AFP/OL-09)