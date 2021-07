Antetokounmpo Tegaskan Tekad Antarkan Bucks Juara NBA

GIANNIS Antetokounmpo mengaku dirinya sulit fokus saat Milwaukee Bucks berada di ambang juara NBA pertama mereka dalam tempo 50 tahun.

Forward Yunani berusia 26 tahun itu, yang telah dua kali meraih gelar MVP NBA, berpeluang memenangkan gelar NBA pertamanya jika Bucks berhasil memenangi Gim 6 final NBA, Rabu (21/7) WIB.

"Itu sangat berarti bagi saya," ujar Antetokounmpo. "Namun, saya tidak boleh terlena. Saya harus terus fokus."

"Kami menyadari bahwa kami tinggal terpaut satu gim lagi untuk menjadi juara NBA. Ini nilainya sangat besar," imbuhnya.

Bucks tengah unggul 3-2 dalam sistem best of seven atas Phoenix Suns dan berpeluang memenangkan gelar NBA pertama mereka sejak 1971.

Laga Gim 6 final NBA akan dimainkan di kandang Bucks dan Antetokounmpo menyebut dia akan senang jika bisa mempersembahkan gelar di hadapan pendukung sendiri.

"Rasanya akan luar biasa melakukannya di hadapan pendukung sendiri. Namun, kami masih harus berjuang keras untuk melakukannya," kata Antetokounmpo.

"Kita harus fokus. Ketika laga dimulai, kita harus bekerja keras dan semoga saja bisa menang," lanjutnya.

Di dua musim sebelumnya, Antetokounmpo memimpin Bucks membukukan rekor terbaik di NBA namun gagal melaju hingga final NBA, kalah dari Toronto Raptors pada 2019 dan dari Miami Heat pada 2020. (AFP/OL-1)