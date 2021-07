Phoenix Sun Bertekad Rebut Gelar NBA 2021

SETELAH menunggu selama 16 musim untuk dapat kembali mencapai Final NBA, pebasket Phoenix Suns Chris Paul mengungkapkan dirinya akan berfokus untuk merebut gelar NBA musim ini.

Pemain berusia 36 tahun itu telah membawa Suns ke Final NBA pertama mereka sejak 1993. Dengan pertarungan seri best of seven yang akan digelar pada Rabu, (7/7), pagi WIB, Suns pun Siap menghadapi Milwaukee Bucks di laga Final.

"Saya sekarang hanya menikmati proses dan semua momen yang luar biasa ini. Dan tentunya siap untuk pergi ke pertandingan Final, " sebut Paul, dikutip dari AFP, Selasa, (6/7).

"Saya biasanya berbicara di telpon dengan anak-anak saya, melihat apa yang mereka lakukan, sebelum kemudian bersiap-siap, berlatih, melakukan pelatihan tubuh, dan fokus pada pertandingan mendatang," sebut Paul terkait rutinitasnya sebelum pertandingan.

Adapun Paul yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan juara Olimpiade dua kali telah Bergabung bersama Suns sejak November lalu, dan dia telah mencatatkan rata-rata 16,4 poin, 8,9 assist, dan 1,4 steal per pertandingan bersama Suns musim ini.

Sementara itu pelatih Suns, Monty Williams mengaku tak menyangka skuadnya dapat melangkah sejauh ini. Dan Williams mengaku telah memulai menyusun strategi untuk merebut gelar juara NBA musim ini.

"Ini luar biasa, saya tidak berpikir bahwa kita telah samapai di sini," kata Williams. "Saya hanya fokus pada hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan saya tidak berhenti untuk memikirkan perasaan bahagia saya," sebutnya.

"Tentu saya bersyukur berada di posisi ini, tetapi kami harus segera beralih dari kebahagiaan itu dan memulai menyusun strategi dan mencari cara untuk memaksimalkan momen ini," terangnya. (Rif/AFP/OL-09)