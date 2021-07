Antetokounmpo Mungkin Absen Bela Bucks dalam Laga Final NBA

PERAIH the National Basketball Association Most Valuable Player Award atau MVP dua kali NBA Giannis Antetokounmpo yang tengah dalam masa pemulihan cedera lutut kirinya, belum dapat dipastikan akan turun membela Milwaukee Bucks pada laga pembuka NBA Finals, AFP melaporkan.

Seperti diketahui, laga pembuka NBA Finals yang mempertemukan dua tim terbaik dari Wilayah Timur Bucks dengan tim Wilayah Barat Phoenix Suns, akan berlangsung di Phoenix Suns Arena, Arizona, Amerika Serikat, Rabu, (7/7) pagi WIB.

Berbicara terkait kondisi Antetokounmpo saat ini, pelatih Bucks Mike Budenholzer mengungkapkam bahwa saat ini Antetokounmpo telah kembali melakukan latihan, namun Budenholzer tak yakin pemain Yunani berusia 26 tahun itu dapat turun pada pertandingan final.

"Dia telah membuat kemajuan yang baik pada cederanya, Dia telah kembali berlatih hari ini. tetapi saya tidak berharap banyak padanya," ucap Budenholzer dikutip dari AFP, Selasa, (6/7).

Bucks yang tengah mengincar gelar NBA pertama mereka sejak 47 tahun lalu, berhasil mencapai babak Final setelah menghentikan langkah Atlanta Hawks 4-2 dalam pertandingan seri best of seven di Final Wilayah Timur.

Mencapai Final NBA pertamanya sejak 1974, penyerang Bucks Khris Middleton mengaku akan bekerja keras untuk membawa skuadnya pada kemenangan meskipun tanpa Antetokounmpo.

"Ketika Giannis berada di lapangan, sering kali kami hanya perlu memberikannya bola dan membiarkan dia mengatur banyak hal untuk dia mencetak poin," ujar Middleton.

"Tanpa dia, saya rasa kami harus berkomitmen untuk menngerakan lebih banyak bola, menyerang lawan, dan bermain sedikit lebih cepat ," terang Middleton.

Sepanjang karienya musim ini bersama Bucks, Antetokounmpo telah mencatatkan rata-rata 28,2 poin, 12,7 rebound, dan 5,2 assist per pertandingan. Dengan pencapaian itu tentu membuat Bucks harus berusaha keras jika bermain tanpa Antetokounmpo.

"Bermain tanpa Antetokounmpo, Saya rasa setiap pemain harus benar-benar mengambil bagian dari apa yang telah dicapainya pada tiap pertandingan. Dan Kami telah memahami apa yang perlu kami lakukan terlepas dari situasi yang kami miliki saat ini," tukas Budenholzer. (Rif/AFP/OL-09)