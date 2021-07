Antetokounmpo Dipastikan Absen di Gim 5 Playoff NBA

BINTANG Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo dipastikan absen di Gim 5 Final Wilayah Timur Playoff NBA melawan Atlanta Hawks, Jumat (2/7) WIB, karena cedera.

Antetokounmpo mengalami cedera lutut kiri saat Bucks kalah dari Hawks di Gim 4, Rabu (30/6) WIB.

Saat ini, kedudukan antara Bucks dan Hawks di final Wilayah Timur Playoff NBA adalah sama kuat 2-2 di sistem best of seven.

Baca juga: Paul Pimpin Suns Tekuk Clippers dan Melaju ke Final NBA

Peraih dua gelar MVP NBA itu telah menjalani pemeriksaan fisik dan MRI pada Kamis (1/7).

Menurut laporan media massa Amerika Serikat (AS), hasil pemeriksaan memastikan tidak ada kerusakan struktur pada lutut Antetokounmpo. (AFP/OL-1)