Paul Pimpin Suns Tekuk Clippers dan Melaju ke Final NBA

CHRIS Paul mencetak 41 poin untuk mengantarkan Phoenix Suns ke final NBA dengan meraih kemenangan 130-103 atas Los Angeles Clippers, Kamis (1/7) WIB.

Suns, yang membuang peluang mengamankan tiket ke babak playoff setelah kalah di kandang sendiri, Selasa (29/6) WIB, bangkit dalam laga di Staples Center untuk mengalahkan CLippers 4-2 dalam seri best of seven.

Di final NBA, Suns akan berhadapan dengan pemenangan final Wilayah Timur NBA antara Milwaukee Bucks dan Atlanta Hawks.

Paul menjadi motor kemenangan Suns di Gim 6 final Wilayah Barat saat pebasket berusia 36 tahun itu memanfaatkan pengalamannya untuk meraih kemenangan.

Hal itu berarti Paul memiliki kesempatan menghapuskan cap sebagai salah satu pemain terbaik NBA yang tidak pernah menjadi juara.

Selama 16 musim di NBA, Paul tidak pernah mencapai final NBA namun hanya nyaris bersama New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, dan Phoenix Suns.

Suns sudah terlihat akan memenangi laga ketika membukukan keunggulan 17 poin di akhir kuarter ketiga. Namun, Clippers bangkit dan menceploskan 10 poin tanpa balas. Tembakan tiga angka Nicolas Batum membuat publik tuan rumah berharap timnya bisa membalikkan keadaan dan menang.

Namun, Paul langsung mengamuk dan mencetak delapan poin tanpa balas untuk membawa Suns kembali unggul 97-82.

Paul kemudian mendapatkan four point play di kuarter keempat untuk membawa Suns unggul 19 poin, 111-92, dan Clipers tidak memiliki jawaban untuk performa Paul.

Performa gemilang Suns dan Paul tampaknya membuat frustasi Clippers.

Saat Paul melesakkan tembakan tiga angka yang membuat Suns unggul 118-92, pemain Clippers Patrick Beverley marah dan mendorong pemain veteran itu hingga jatuh. Akibatnya, Beverley diusir wasit dari pertandingan.

Raihan 41 poin Paul didukung oleh Devin Booker yang mencetak 22 poin, Jae Crowder 19 poin, dan Deandre Ayton 16 poin.

Di kubu Clippers, Marcus Morris Sr memimpin perolehan angka dengan 26 poin sementara Paul George menambahkan 21 poin. (AFP/OL-1)