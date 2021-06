Cedera Lutut, Antetokounmpo Diragukan Tampil di Gim 5 Final Wilayah Timur NBA

FORWARD Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo mengalami cedera lutut kiri dan diragukan tampil di laga Gim 5 final Wilayah Timur Playoff NBA melawan Atlanta Hawks, Jumat (2/7) WIB.

Pebasket Yunani berusia 26 tahun itu mengalami cedera di kuarter ketiga Gim 4 saat Bucks kalah 110-88 dari Hawks yang membuat kedudukan dalam seri best of seven itu imbang 2-2.

Antetokounmpo, yang merupakan peraih dua gelar MVP NBA, telah menjalani pemeriksaan MRI yang mengonfirmasi cedera yang dialaminya.

Forward andalan Bucks itu membukukan raihan rata-rata 28,2 poin, 12,7 rebound dan 5,2 assist selama 37,4 menit per pertandingan di laga playoff.

Cedera Antetokounmpo itu terjadi saat kuarter ketiga menyisakan waktu 7:14 ketika Antetokounmpo salah mendarat saat melakukan rebound.

Laga Gim kelima akan digelar di Bucks pada Jumat (2/7) WIB sebelum pindah ke Atlanta untuk Gim 6, Minggu (4/7) WIB. Gim ketujuh, jika dibutuhkan, akan digelar di Milwaukee pada Selasa (6/7). (AFP/OL-1)