Gelar Turnamen Esport, First Media Sediakan Hadiah Total 420 juta

SEIRING pengakuan pemerintah akan cabang olahaga esport, para peminatnya pun makin meningkat. Hal itu pun turut memantik digelarnya berbagai turnamen esport, baik tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Berangkat dari situ First Media resmi menggelar seri turnamen Esport terbesar tahun ini bertajuk First Warriors - Ultimate Battle Championshi pyang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Berbeda dari turnamen Esports pada umumnya, turnamen ini menyuguhkan 4 gim FPS sekaligus dalam satu panggung, yaitu: Free Fire, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, dan Valorant. Turnamen First Warriors akan menggabungkan tim profesional dan tim amatir (grassroots) untuk memperebutkan gelar juara dan total prize pool lebih dari Rp420 juta.

Marlo Budiman, Presiden Direktur dan CEO PT Link Net Tbk mengatakan bahwa secara global, industri gaming dan esport mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, termasuk di Indonesia sebagai pasar gim potensialdi Asia Tenggara. “First Warriors - Ultimate Battle Championshipadalah wujud dari komitmen Link Net dalam memperkuat ekosistem esport Tanah Air, yang juga diharapkan akan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor ekonomi kreatif.”

Berdasarkan data yang dihimpun dari Newzoo pada 2020, Indonesia pada 2020 memperoleh revenue sebesar US$1,74 miliar atau naik +32.7% (year on year), dan diproyeksikan pendapatan dari industri gaming dan esport akan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun. Newzoo juga menyebut bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar gim terbesar di Asia Tenggara, dan dalam laporannya pada2019 disimpulkan bahwa 62% dari total 165 juta populasi online di Indonesia adalah gamer.

Perkembangan dan pertumbuhan industri esport tidak lepas dari unsur penting ekosistem industri itu sendiri seperti tim esport, game digital, tunamen/liga, kanal eSports, dan terakhir penggemar.

Content &eSports Director PT Link Net Tbk Ferliana Suminto mengungkapkan bahwa sejak 2019, First Media secara kontinyu terus berinovasi untuk menghadirkan instrumen yang dapat memperkuat ekosistem esport di antaranya; ajang pencarian talenta esports First Warriors yang kemudian melahirkan First Media official esports team First Raiders; menghadirkan in-house channel khusus esports First Warriors; aktif berpartisipasi di ajang kompetisi atau turnamen.

“Seiring perjalanan dan peraihan prestasi baik skala nasional maupun internasional, talenta esport Indonesia kini sudah tidak perlu diragukan. Dengan adanya turnamen ini, kami ingin memberikan panggung terbuka sekaligus mengambil bagian dalam pembinaan talenta esport dan memperkuat ekosistem yang telah kami bangun melalui dukungan layanan Cable TV dan Fixed Broadband Internet sebagai lingkup utama usaha First Media,” ujar Ferliana.

Turnamen First Warriors - Ultimate Battle Championshipdiawali dengan tahap open qualifier yang bisa diikuti oleh tim-tim amatir (grassroots) dari seluruh Indonesia. Pendaftaran peserta untuk Free Fire dan Valorant dibuka mulai 22 Juni-9 Juli, sedangkan untuk Call of Duty Mobile dan PUBG Mobile akan dibuka pada 5-23 Juli mendatang.

Ratusan tim grassroots nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi turnamen level profesional First Warriors - Ultimate Battle Championship melalui program coaching clinic bersama tim dan pemain profesional seperti Oca Oscar Dz, Alexander “Entruv”, dan Darmawan ‘ManggisKun”. Seluruh materi edukasi coaching clinic ini tersedia dan dapat disaksikan melalui kanal YouTube First Warriors Indonesia.

Diharapkan tim grassroots dapat memanfaatkan coaching clinic ini sebaik mungkin hingga memaksimalkan potensi mereka untuk memperebutkan posisi ke babak semifinal di masing-masing game, yaitu 24 tim Free Fire, 32 tim PUBG MOBILE, 4 tim Call of Duty Mobile, dan 4 tim Valorant.

Perhelatan turnamen First Warriors juga akan dimeriahkan dengan program atau kegiatan seperti live match, talkshow, workshop, kuis tebak berhadiah dan lainnya. Seluruh penggemar eSportsdapat mengikutinya dan berkesempatan untukmemenangkan hadiah dalam seluruh kegiatan sekaligus aktif berkontribusi memberikan dukungan kepada tim favorit mereka yang tengah berjuang di turnamen First Warriors. (RO/A-1)