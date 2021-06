Sixers Bungkam Hawks Kedudukan Jadi Imbang 3-3

KLUB Philadelphia 76ers memaksa Atlanta Hawks memainkan seri ketujuh mereka dalam pertandingan semifinal wilayah timur NBA.

Pada laga seri keenam, Sixers berhasil merebut kemenangan 104-99 dalam pertandingan seri keenam mereka Jumat, (18/6).

Atas kemenangan itu Sixers menahan imbang keunggulan Hawks dengan kedudukan 3-3 dalam seri best of seven.

Tobias Harris dan Seth Curry tampil luar biasa dalam pertandingan kali ini, dua bintang Sixers itu sukses mencetak masing-masing 24 poin.

Tak kalah gemilang, Joel Embiid mencuri double-double 24 poin, 13 rebound di keranjang Hawks, dan Tyrese Maxey menambahkan 16 poin, 7 rebound dalam 29 menitnya melantai.

"Menyenangkan, sangat menyenangkan. Mereka adalah tim yang hebat di Lapangan, kami baru saja melewati badai dan menahan imbang lawan," kata Curry di lansir dari ESPN, Sabtu, (19/6).

"Malam ini saya pikir kami menunjukkan ketangguhan mental, dan kami tampil sebagai tim peringkat atas," sambung Ben Simmons.

Dalam pertandingan, Harris membuat empat lemparan bebas di 13 detik terakhir membawa Sixers menghindari eliminasi di Semifinal wilayah timur, setelah sebelumnya tertinggal 2-3 dalam kedudukan seri best of seven.

Sixers sejatinya memulai pertandingan dengan lambat, di mana tim asuhan Doc Rivers itu tertinggal 7 poin dari Hawks dengan kedudukan 22-29 di kuarter pertama.

Trend positif terus diperlihatkan Hawks pada kuarter kedua, mencetak 22 poin sepanjang kuarter kedua skuad Trae Young itu terus memimpin dengan kedudukan 51-47.

Tak ingin terus tertinggal, Curry tampil mengejutkan di babak kedua mencetak tiga kali tembakan tiga angka pebasket berusia 30 tahun itu sukses membawa Sixers mengambil alih kepemimpinan 61-51. Akhirnya Embiid menutup pertandingan kuarter ketiga lewat tembakan bebasnya menjadi 80-76.

Bertarung ketat di kuarter keempat, namun 24 poin yang dicetak Sixers sepanjang kuarter keempat termasuk empat lemparan bebas Harris di 13 detik terakhir berhasil membawa Sixers merebut kemenangan 104-99.

"Kemenangan ini memberikan semangat untuk kami, kami benar-benar harus fokus pada pertandingan berikutnya karena seri ini belum berakhir. Pada dasarnya kami hanya memperpanjang napas kami dengan kemenangan ini," terang Harris.

Di kubu Hawks, Young tampil sebagai pencetak gol terbanyak untuk skuadnya dengan mencetak double-double 34 poin, 12 asist, dan Kevin Huerter menambahkan 17 poin, 11 rebound.

Danilo Gallinari mencetak 16 poin sepanjang 23 menitnya melantai , sedangkan Clint Capela menyumbangkan 14 poin, 11 rebound untuk Hawks.

"Saya tidak berpikir bahwa kami bermain ketat, kami tidak membuat mereka bekerja keras dengan pertahanan kami," terang Pelatih Hawks Nate McMillan.

Atas kemenangan Sixers, Adapun seri ketujuh antara Sixers vs Hawks akan berlangsung di Wells Fargo Center, Philadelphia, pertandingan itu dijadwalkan digelar pada Senin, (21/6) WIB. (Rif/ESPN/OL-09)