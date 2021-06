Young Pimpin Hawks Bangkit dan Kalahkan Sixers

TRAE Young mencetak 39 poin saat Atlanta Hawks bangkit di paruh kedua laga untuk meraih kemenangan 109-106 atas Philadelphia 76ers di Gim 5 semifinal Wilayah Timur Playoff NBA, Kamis (17/6).

Didukung publik tuan rumah, Sixers tampaknya akan membukukan keunggulan 3-2 dalam seri best of seven setelah meraih keunggulan 26 poin di akhir paruh pertama.

Namun, kebangkitan Hawks yang dimotori Young membawa mereka memangkas ketertinggalan itu.

Lemparan Young dari jarak 18 meter memangkas keunggulan Sixers menjadi hanya empat poin 104-100 saat laga menyisakan tiga menit.

Young kemudian kembali melesakkan tembakannya untuk membuat kedudukan menjadi 104-102 sebelum kemudian dilanggar dan mendapat haiah tiga lemparan bebas yang semuanya dilesakkan dan membawa Hawks unggul untuk pertama kalinya dalam laga itu, 105-104, saat laga menyisakan 1:26.

Tembakan Danili Gallinari membawa Hawks unggul 107-104 dan nasih Sixers tersegel setelah Joel Embiid gagal melesakkan dua lemparan bebas.

Hawks, yang gantian menguasai bola, kemudian melesakkan dua lemparan bebas lain dari Young membawa Hawks semakin menjauh.

Kemenangan ini berarti Hawks bisa memenangkan semifinal Wilayah Timur atas Sixers di Gim 6, Sabtu (19/6) WIB di kandang sendiri.

"Kami hanya terus berjuang. Kami saling percaya dan itu terlihat di lapangan. Kami berusaha keras hingga laga berakhir," tegas Young.

Di bawah kendali pelatih interim Nate McMillan, Hawks sukses melaju ke babak playoff dan Young semakin tampil apik.

"Menyenangkan bermain di bawah pelatih yang mempercayaimu," kata Young.

Young disokong oleh John Collins yang mencetak 19 poin, Gallinari 16 poin, dan Lou Williams 15 poin.

Di kubu Sixers, Embiid memimpin dengan 37 poin sementara Seth Curry menambahkan 36 poin. (AFP/OL-1)