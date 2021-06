Durant Gemilang, Nets Tekuk Bucks di Gim 5

KEVIN Durant mencetak 49 poin saat Brooklyn Nets bangkit dari ketertinggalan 17 poin untuk mengalahkan Milwaukee Bucks 114-108 di Gim 5 playoff NBA Wilayah Timur, Rabu (16/6) WIB.

Durant, yang bermain sepanjang pertandingan, juga membukukan 17 rebound dan 10 assist saat Nets meraih keunggulan 3-2 dalam seri best of seven.

Dia mulai menggila di paruh kedua laga saat Nets tertinggal lebih dari 10 poin di dua kuarter kedua dan 17 poin saat kuarter ketiga menysakan tujuh menit.

Nets kemudian unggul 17-5 dan Durant mengakhiri rangkaian itu dengan melesakkan tembakan tiga angka dan empat lemparan bebas saat laga menyisakan dua menit.

Durant bermain selama 48 menit, melesakkan 16 dari 23 tembakannya, dan nyaris menyamai angka tertingginya di babak playoff, 50 poin.

"Saya tidak berencana bermain sepanjang permainan namun saya mengatakan kepada pelatih bahwa saya merasa baik dan biarkan saya terus bermain," ujar Durant.

Pelatih Nets Steve Nash penampilan Durant dalam laga kali ini akan selalu dikenang.

"Dia bermain sepanjang laga dan nyaris tidak pernah gagal melesakkan tembakan. Apa yang bisa dia lakukan sangat sulit dipercaya. Inilah yang membuat dia salah satu pemain terhebat di NBA," ujar Nash.

Nets berpeluang mengakhiri perlawanan Bucks di Gim 6, Jumat (18/6) WIB, di Milwaukee. Jika perlu, Gim 7 akan dimainkan di Brooklyn, Minggu (20/6) WIB.

Di kubu Bucks, Giannis Antetokounmpo membukukan double-double dengan 34 poin dan 12 rebound disokong Khris Middleton yang mencetak 25 poin. (AFP/OL-1)