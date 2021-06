Trae Young Bawa Hawks Samakan Kedudukan 2-2 Atas 76ers

GUARD Atlanta Hawks, Trae Young, tampil gemilang mencetak double-double 25 poin, 18 assist dalam laga seri keempat semifinal wilayah Timur NBA, yang mempertemukan Hawks vs Philadelphia 76ers, Selasa, (15/6).

Merebut kemenangan tipis 103-100, Hawks berhasil menahan imbang keunggulan Sixers dalam pertarungan best of seven menjadi 2-2. Menjaga asa untuk Hawks dapat lolos di babak final Wilayah Timur.

Melantai selama 40 menit, Young terlihat memiliki masalah pada bahunya saat ia merekatkan bahu kananya dengan alat perekat bahu.

Kendati begitu, pebasket berusia 22 tahun tampil impresif saat ia memasukan dua lemparan bebas yang membuat Hawks merebut kemenangan saat kuarter terakhir tersisa 6,6 detik.

"Dia (pelatih Nate McMillan) menatapku, seperti dia mengetahui bahwa aku menyembunyikan masalah pada bahu. Tapi aku mengatakan padanya 'aku baik-baik saja, aku tidak memiliki masalah, ayo menang', " kata Young usai pertandingan dikutip dari ESPN, Selasa, (15/6).

Bogdan Bogdanovic menambahkan 22 poin untuk Hawks, sedangkan forward John Collins mencetak double-double 14 poin, 12 rebound selama 37 menit dirinya melantai.

Dalam pertandingan, sejatinya Sixers mengawali kuarter pertama dengan luar biasa di mana ia meninggalkan Hawks dengan defisit 8 poin, memimpin 28-20. Di kuarter kedua trend positif terus berlanjut untuk Sixers yang mana skuad Joel Embiid itu berhasil mencetak 34 poin untuk terus memimpin 62-49.

Memasuki babak kedua, Hawks pun meningkatkan level permainannya dan berhasil menahan Sixers dengan hanya mencetak 20 poin sepanjang kuarter ketiga dan berhasil menipiskan jarak menjadi 80-82.

Dalam pertandingan kuarter keempat adu kuat antar kedua tim tak dapat dihindari, berjuang keras untuk dapat mengejar ketertinggalan Young berhasil memberi Hawks keunggulan 99-98 dengan sisa waktu 1 menit 17 detik.

Melesakkan dua lemparan bebas saat waktu menyisahkan 6,6 detik Young berhasil membawa skuadnya merebut kemenangan 103-100.

Melihat penampilan luar biasa dari Young, pelatih Hawks McMillan mengaku terkesan dengan ketangguhan Young yang dapat terus berjuang meski memiliki masalah pada bahunya.

"Jelas ada sesuatu yang terjadi dengan bahunya, tetapi dia tidak mengeluh. Dia melewatkan beberapa tembakan yang biasanga dia lakukam, namj dia berhasil membawa kami pada kemenangan. Dia anak yang tangguh," ucap McMillan.

Di kubu Sixers, Embiid berhasil mencetak double-double 17 poin 21 rebound dan Tobias Harrisa menyumbangkan 20 poin. Tak kalah impresif Seth Curry menorehkan 17 poin, sedangkan Ben Simmons menambahkan double-double 11 poin, 12 rebound.

"Kami tidak pernah menyerah sepanjang pertandingan, tidak perduli berapa skornya. Saya suka dengan bagaimana cara kami bertarung dan saya bangga dengan tim kami malam ini," tutur Young saat ditanya terkait penampilan skuadnya.

Adapun selanjutnya pada Kamis, (17/6) Hawks dan Sixers akan melakoni pertandingan seri kelima di Wells Fargo Center, Philadelphia, Amerika Serikat. (Rif/ESPN/OL-09)