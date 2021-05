Julius Randle Dinobatkan Sebagai 'Most Improved Player' NBA

FORWARD New York Knicks, Julius Randle, memenangi gelar penghargaan NBA sebagai Most Improved Player untuk musim 2020-2021 pada Rabu (26/5).



Randle menerima 98 dari total 100 suara, dari panel yang terdiri dari 100 penulis dan penyiar olahraga, seperti dikutip Reuters.



Pada musim ketujuh dan di tim ketiganya, Randle mengisi hampir setiap kategori statistik utama selama musim pertamanya bersama Knicks.



Dia tercatat sudah menyelesaikan musim reguler dengan perolehan rata-rata 24,1 poin, 10,2 rebound, 6,0 assist dan 0,9 steal dalam 71 pertandingan.



Dia juga membuat rata-rata 8,5 tembakan dalam setiap pertandingan dan meningkatkan persentase lemparan tiga angka, yakni dari 0,277 pada musim lalu menjadi 0,411 musim ini.



Randle melakukan 41 double-double serta enam triple-double, dan menjadi tim All-Star untuk pertama kalinya.



Randle memimpin liga dengan penampilan rata-rata 37,6 menit per pertandingan. Ia juga berperan dalam membawa Knicks ke peringkat keempat dalam klasemen Wilayah Timur, sekaligus memainkan playoff pertama mereka sejak 2013.



Pemain berusia 26 tahun itu menghabiskan empat musim pertamanya bersama Los Angeles Lakers dan dua musim berikutnya bersama New Orleans Pelicans.



Sementara itu, Jerami Grant dari Detroit Pistons finis di urutan kedua dan pemain Denver Nuggets Michael Porter Jr. berada di urutan ketiga. (Ant/Rtr/OL-09)