Michael Owen Ajak Fans Liverpool di Indonesia Ikuti Kop Run 2021

LEGENDA Liverpool, Michael Owen mengajak para penggemar The Reds di Indonesia untuk menjaga kesehatan fisik di tengah pandemi dengan mengikuti ajang lari secara daring.

Kegiatan olahraga bertajuk Kop Run 2021 yang diselenggarakan dari 14 Juni hingga 25 Juli 2021 ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar oleh Liverpool FC bersama dengan AXA dan AXA Mandiri.

Menurut Owen, pandemi Covid-19 membuat banyak orang sadar bahwa kesehatan mental amat penting di samping kesehatan fisik.

"Menurut saya dalam beberapa tahun terakhir sulit untuk semua orang bisa menjaga kesehatan fisik dan mental secara bersamaan," kata Michael Owen dalam acara konferensi pers Kop Run Indonesia 2021, Selasa (25/5).

“Lari secara virtual membutuhkan motivasi diri dan semangat yang kuat, dan untuk itu, saya ingin mengajak peserta sebanyak mungkin untuk ikut serta dan terus meningkatkan jarak tempuh guna mencapai tujuannya,” tambah Owen.

Terdapat tiga kategori dalam KOP Run Indonesia 2021 yakni 5K, 10K, atau sampai dengan 100K. Peserta yang berlari minimal tiga kali dalam jangka waktu 2 dua minggu dengan jarak minimal 1 kilometer akan secara otomatis didaftarkan untuk mengikuti undian berhadiah dari LFC, AXA dan AXA Mandiri.

Dalam undian ini akan terdapat tiga pemenang yang dipilih setiap dua minggu serta seluruh peserta yang terdaftar undian akan mendapatkan peluang untuk meraih hadiah dengan total 20 hadiah dalam Grand Lucky Draw yang diberikan setelah KOP Run Indonesia 2021 berakhir.

Dalam ajang ini para peserta diberikan kebebasan untuk berlari di lokasi dan waktu yang menjadi pilihan mereka sendiri. Pendaftaran ajang Kop Run ini mulai dibuka pada 25 Mei 2021 Biaya pendaftaran Kop Run Indonesia 2021sebesar Rp220 ribu dan peserta akan mendapatkan race pack resmi Kop Run dengan medali dan kaos yang menandakan jarak yang berhasil ditempuh oleh peserta.

Para peserta dapat meraih piala dan medali Kop Run digital khusus dengan menyelesaikan jarak-jarak yang telah dipilih oleh peserta. Hadiah-hadiah ini termasuk seragam bola bertanda tangan pemain LFC, bola sepak, merchandise AXA dan kesempatan untuk mengikuti tatap muka virtual dengan pemain legenda LFC.

"AXA dan AXA Mandiri sangat bangga dapat menjadi bagian dari rangkaian Kop Run yang sejalan dengan komitmen From Payer to Partner kami yaitu menjadi mitra jangka panjang nasabah untuk meraih kesehatan yang lebih baik. Khususnya pada masa yang menantang ini, kami yakin bahwa menyediakan kesempatan dan semangat bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui olah raga adalah langkah penting guna menjalankan kehidupan yang lebih baik,” ungkap Julien Steimer, Country CEO AXA Indonesia, Presiden Komisaris AXA Mandiri Financial Services dan Komisaris Mandiri AXA General Insurance. (OL-7)