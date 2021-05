Kampiun di GP Portugal, Hamilton Raih Kemenangan ke-97

LEWIS Hamilton tampil nyaris tanpa kesalahan di balik kemudi mobil Mercedes untuk menjuarai Grand Prix Portugal mengalahkan rival utamanya, Max Verstappen, Minggu (2/5).

Dengan kemenangan itu, sang juara dunia tujuh kali menambah rekor kemenangan Grand Prix sebanyak 97 kali dalam kariernya.

Hasil ini sekaligus memperlebar jaraknya dari Verstappen di klasemen pebalap setelah tiga balapan.

Di saat Hamilton naik podium teratas untuk kedua kalinya di Sirkuit Algarve, Portimao, setelah kemenangan tahun lalu, rekan satu timnya, Valtteri Bottas melengkapi podium di peringkat tiga meski start dari pole position.

"Secara mental ini balapan yang berat, menjaga semuanya, sangat berangin di luar sana," kata Hamilton pascalomba seperti dikutip laman resmi F1.

Balapan ketiga di kalender tersebut sempat diwarnai insiden tabrakan antara Kimi Raikkonen dan rekan satu timnya di Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, di lap ke-2 sehingga safety car dikeluarkan sebelum restart.

"Saya kalah saat restart, yang mana itu tidak bagus, saya tidak senang.

"Dengan Valtteri saya harus membuat gerakan lebih dini sebelum ban ini hancur," kata Hamilton.

Sejumlah manuver overtaking yang mulus membantu Hamilton meraih kemenangan keduanya dari tiga balapan pertama musim ini membalas kemenangan Verstappen di Imola.

Verstappen finis runner-up setelah menyalip Bottas di pertengahan lomba. Sedangkan Sergio Perez di mobil Red Bull kedua finis cukup jauh di peringkat keempat.

Pebalap McLaren Lando Norris mengklaim P5, mengalahkan Charles Leclerc dari Ferrari dengan jarak empat detik.

Sedangkan duet tim Alpine Esteban Ocon dan Fernando Alonso membawa pulang poin ganda bagi tim milik Renault itu di P7 dan P8.

Daniel Ricciardo di mobil McLaren kedua finis P9 meski gagal menyintas Q1 pada Sabtu sedangkan Pierre Gasly dari tim Alpha Tauri melengkapi posisi finis sepuluh besar hari itu setelah menyalip mobil Ferrari Carlos Sainz untuk merebut poin terakhir yang tersedia.

Hamilton kini memperlebar jaraknya dari Verstappen dengan margin delapan poin sebagai pemuncak klasemen jelang Grand Prix Spanyol pekan depan.

Hasil Grand Prix Portugal

1 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 66 lap

2 Max Verstappen Red Bull Racing + 29,148

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team + 33,530

4 Sergio Perez Red Bull Racing + 39,735

5 Lando Norris McLaren F1 Team + 51,369

6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow + 55,781

7 Esteban Ocon Alpine F1 Team + 63,749

8 Fernando Alonso Alpine F1 Team + 64,808

9 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team + 75,369

10 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda + 76,463

11 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow + 78,955

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen + 1 lap

13 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team + 1 lap

14 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team + 1 lap

15 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda + 1 lap

16 George Russell Williams Racing + 2 lap

17 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team + 2 lap

18 Nicholas Latifi Williams Racing + 2 lap

19 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team + 2 lap

DNF Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen 1 lap. (OL-8)