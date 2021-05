Bottas Rebut Pole Position dari Hamilton

VALTTERI Bottas merebut pole position Grand Prix Portugal setelah mengalahkan rekan satu timnya di Mercedes, Lewis Hamilton dengan margin yang sangat tipis di babak kualifikasi, Sirkuit Algarve, Portimao, Sabtu (1/5).

Mercedes mengunci dua posisi start terdepan, tetapi Hamilton sebenarnya mengincar pole position ke-100 dalam kariernya di sirkuit tempat ia memecahkan rekor kemenangan ke-92 tahun lalu.

Dengan catatan 1:18,348, Bottas pun mengklaim pole position ke-17 dalam kariernya demi menunda upaya Hamilton mencatatkan rekor baru.

"Berada di pole terasa menyenangkan," kata Bottas seperti dikutip AFP.

"Sudah sekian lama. Ini telah menjadi titik kelemahan saya di dua balapan pertama. Tim telah bekerja keras sepanjang akhir pekan dan kami memiliki posisi yang bagus untuk besok."

Pebalap tim Red Bull Max Verstappen, yang terpaut satu poin dari Hamilton yang memimpin klasemen pebalap, akan kembali memanfaatkan slipstream ketika start dari P3 besok, ditemani tandemnya, Sergio Perez yang mengamankan P4.

Carlos Sainz membawa Ferrari ke P5 setelah mengalahkan pebalap tim Alpine Esteban Ocon.

Sementara Charles Leclerc, di mobil Ferrari kedua akan start dari baris keempat di P8, di samping mobil McLaren Lando Norris yang finis P7.

"Ini tidak terkira. Kami harus senang dengan itu, ini bukan lap yang sempurna tetapi saya telah mengerahkan segalanya," kata Hamilton.

"Anda tidak akan pernah puas, kami ada untuk tetap melaju tetapi saya senang dengan apa yang kami lakukan dan langkah yang kami ambil."

Hamilton memimpin klasemen pebalap dengan keunggulan satu poin setelah ia memenangi seri pembuka di Bahrain sebelum Verstappen membalasnya di Grand Prix Emilia Romagna di Imola.

Akhir pekan ini sang pebalap Inggris berpartisipasi melakukan boikot media sosial yang diikuti oleh sejumlah atlet dan badan olahraga dunia sebagai protes atas kekerasan daring.

Hasil kualifikasi GP Portugal:

1 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:18,348

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:18,355

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:18,746

4 Sergio Perez Red Bull Racing 1:18,890

5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:19,039

6 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:19,042

7 Lando Norris McLaren F1 Team 1:19,116

8 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:19,306

9 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:19,375

10 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:19,659

11 George Russell Williams Racing

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen

13 Fernando Alonso Alpine F1 Team

14 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing Orlen

16 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team

17 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team

18 Nicholas Latifi Williams Racing

19 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team. (OL-8)