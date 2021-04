Bottas Kembali Dominan, Mobil Verstappen Mogok

PEMBALAP tim Mercedes AMG Petronas, Valtteri Bottas, menyapu bersih posisi pimpinan catatan waktu dua sesi latihan bebas Grand Prix Emilia Romagna pada Jumat (16/4) di Imola, Italia.



Pembalap Finlandia, yang meraih pole position di Imola tahun lalu, mencetak waktu 1:15,551 detik di FP2, lebih baik sekitar satu detik dari catatan waktunya di FP1.



Sedangkan Lewis Hamilton kembali menguntit rekan satu timnya itu dengan margin 0,010 detik pada peringkat dua untuk menegaskan dominasi Mercedes.



Duet tim Mercedes lagi-lagi mendapat saingan ketat dari mobil bertenaga Honda, tetapi kali ini giliran Pierre Gasly, juara GP Emilia Romagna tahun lalu, yang membayangi pada peringkat tiga dengan selisih 0,078 detik dari Bottas, saat Max Verstappen mendapati mobil Red Bullnya mogok di trek setelah melaju baru 10 menit, demikian laman resmi Formula 1.



Verstappen kehilangan tenaga mesin mobilnya setelah melaporkan ada sesuatu yang terlepas dari bagian belakang ketika mobilnya melebar di tikungan terakhir.



Sementara itu, hasil latihan yang memuaskan bagi kubu Ferrari ketika Carlos Sainz mengungguli rekan satu timnya Charles Leclerc di P4 dan P5 meski sang pebalap Monako mengakhiri sesi FP2 ketika mobilnya menabrak pagar pembatas di tikungan terakhir.



Rekrutan baru tim Red Bull Sergio Perez finis P6, 0,008 detik di depan rookie tim AlphaTauri Yuki Tsunoda.



Pebalap Mclaren Lando Norris mengklaim P8 pada saat rekan satu timnya Daniel Ricciardo terpuruh di P18 karena catatan waktunya dihapus karena melanggar batas trek di Tikungan 9.



Di belakang Norris, pebalap tuan rumah Antonio Giovinazzi finis P9 untuk tim Alfa Romeo dan Lance Stroll melengkapi peringkat 10 besar untuk tim Aston Martin.



Stroll unggul 0,4 detik dari rekan satu timnya Sebastian Vettel yang terlempar ke P15.



Tim Alpine membawa sejumlah komponen baru untuk mendongkrak performa mereka. Tapi, Fernando Alonso terlalu memaksa mobil A521 yang dia kendarai melibas chicane Tikungan 14 dan kemungkinan merusak lantai mobilnya.



Sang pebalap Spanyol finis P13 di belakang tandemnya Esteban Ocon di P11.



Hasil FP2 GP Emilia Romagna

1 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:15,551

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:15,561

3 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:15,629

4 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:15,834

5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:16,371

6 Sergio Perez Red Bull Racing 1:16,411

7 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:16,419

8 Lando Norris McLaren F1 Team 1:16,485

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:16,513

10 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:16,737. (Ant/OL-09)