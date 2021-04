Buat Kejutan, Moraes Menang KO di Singapura

JUARA dunia One Flyweight Adriano Moraes berhasil menang KO pada ronde kedua atas legenda seni bela diri campuran dan juara One Flyweight World Grand Prix Demetrious Johnson di ajang One Championship bertajuk One on TNT I.

Dalam pertandingan yang berlangsung pada Rabu (7/4) di Singapore Indoor Stadium, Singapura itu, Moraes memanfaatkan jangkauannya dan meraih keunggulan saat dia mengitari Johnson dari luar.

Johnson mencoba yang terbaik untuk menutup jarak, berusaha menyudahi tekanan ke dalam. Tapi Moraes berhasil mendaratkan serangan mematikannya dengan lutut dan penyelesaian yang menakjubkan dengan rentetan ground-and-pound di ronde kedua.

Dalam laga utama lainnya antara juara dunia kelas lightweight berkali-kali Eddie Alvarez dan pesaing kelas lighweight peringkat dua Iuri Lapicus berakhir dengan cara yang kontroversial.

Setelah pertukaran grappling singkat, Alvarez didiskualifikasi karena serangan ilegal ke bagian belakang kepala. Veteran Amerika itu mendapat kartu merah atas insiden tersebut.

Sensasi mencolok dari Thailand, Rodtang "The Iron Man" Jitmuangnon sangat spektakuler dalam debut prime-time di AS, memenangkan keputusan mutlak atas "Mini T" Danial Williams setelah pertandingan tiga ronde yang eksplosif.

Williams keluar dari bel pembukaan saat Rodtang menyerang dengan siku dan mendorong tendangan untuk memaksa lawannya mundur. Di ronde kedua, Rodtang terus menekan, mencetak knockdown dengan hook kiri yang tajam. Di ronde terakhir, Rodtang dan Williams saling bertukar serangan di tengah-tengah Circle untuk mengakhiri laga penuh aksi.

Seniman bela diri campuran kelas welterweight Raimond Magomedaliev mengatasi upaya bersemangat dari mantan penantang gelar juara dunia One Tyler McGuire untuk meraih kemenangan dengan suara bulat dalam tiga ronde.

McGuire berusaha menutup celah lebih awal, menembak untuk mengunci tubuh dengan harapan membuat aksinya jatuh. Tapi Magomedaliev luar biasa dalam bertahan, secara konsisten memukul McGuire dengan lutut dan siku dalam jarak dekat. Setelah tiga ronde yang sengit, ketiga juri memutuskan untuk memenangkan Magomedaliev.

Dalam kontes kickboxing kelas featherweight One Super Series, pertandingan ulang sengit antara mantan Juara K-1 terjadi saat Enriko "The Hurricane" Kehl melawan Chingiz "Chinga" Allazov.

Kehl tampil agresif sepanjang laga, mennyerang Allazov dengan kombinasi pukulan yang keras. Allazov tetap tenang, membalas dengan serangan tepat, tetapi pada frekuensi yang lebih rendah. Pada akhirnya, Kehl nyaris mengalahkan saingannya dengan keputusan terpisah.

Pertandingan kelas heavyweight yang menarik memulai aksi di One on TNT I. Perarung Senegal penuh Sensasi “Reug Reug" Oumar Kane membuat umpan cepat dari Patrick "Big Swiss" Schmid, menyerbu lawannya di awal ronde pertama. Setelah kombinasi yang hebat, Kane menjatuhkan Schmid dan memukulnya keluar untuk kemenangan TKO. (R-3)