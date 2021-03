Bosan Pensiun, De La Hoya Kembali ke Ring

PETINJU Oscar De La Hoya mengatakan akan keluar dari pensiun untuk bertarung kembali pada 3 Juli mendatang dengan lawan yang belum disebutkan namanya. Ini akan menjadi pertarungan pertama pemain berusia 48 tahun itu sejak 2008.

De La Hoya mengungkapkan ingin berhadapan dengan Floyd Mayweather. Hal itu tidak mengherankan mengingat uang besar yang dihasilkan dari pertarungan mereka pada 2007 untuk kedua kubu.



"3 Juli, saya akan kembali," kata De La Hoya dalam acara Triller Fight Club bersama rapper Snoop Dogg di The Venetian Las Vegas , AS, Jumat (26/3).



Pertarungan profesional terakhir De La Hoya adalah kekalahan dari Manny Pacquiao pada 2008. Kembalinya petinju Amerika itu ke ring terjadi setelah mantan juara kelas berat Mike Tyson tahun lalu juga kembali bertarung melawan Roy Jones Jr. dalam pertandingan amal yang berakhir imbang.



Belum lama ini, Mike Tyson dikabarkan menolak untuk bertarung melawan Evander Holyfield. Kubu Holyfield menyebutkan bahwa Tyson menolak jaminan bayaran 25 juta dolar AS untuk pertarungan tinju melawan Evander Holyfield di Stadion Hard Rock, Miami Gardens, Florida, 29 Mei.

Kedua kubu terlibat pembicaraan berbulan-bulan untuk mempertemukan lagi Tyson dan Holyfield di ring tinju setelah pertemuan Tyson dengan Roy Jones Jr tahun lalu dianggap sukses. Holyfield (58) pada Desember tahun lalu menyatakan pertarungan ketiganya melawan Tyson harus terjadi demi warisan kedua belah pihak. (Ant/OL-3)