Vietnam Umumkan 10 Cabang Gim Esport Masuk Sea Games 2021

KEMENTERIAN Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Vietnam mengumumkan esport akan menjadi ajang perebutan medali di SEA Games dengan delapan gim yang akan dipertandingkan dalam 10 nomor cabang olahraga.

Berikut 10 cabang olahraga esports yang akan dipertandingkan dalam SEA Games ke-31 di Vietnam, dikutip dari laman resmi Vietnam Recreational and Electronic Sport Association (VIRESA), hari ini.

1. League of Legends: Quick War (League of Legends: Wild Rift - Mobile) - (Tim Putra)

2. League of Legends: Quick War (League of Legends: Wild Rift -Mobile) - (Tim putri)

3. Arena of Valor (mobile) - (Tim)

4. PUBG Mobile (Tim)

5. PUBG Mobile (Personal)

6. Free Fire (mobile) - (Tim)

7. League of Legends (PC) - (Tim)

8. FIFA 4 (PC) - (Tim)

9. Crossfire - (PC) - (Tim)

10. Mobile Legends: Bang Bang - (Tim)

Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menyelenggarakan sejumlah ajang esport internasional. Vietnam E-Sports and Entertainment Association (VIRESA) merupakan unit yang ditugaskan untuk memimpin penyelenggaraan kompetisi konten esport di SEA Games ke-31.

Perwakilan VIRESA mengatakan Vietnam memiliki kepercayaan penuh pada kesuksesan SEA Games, baik dalam pencapaian organisasi maupun kompetisi.

SEA Games ke-30 yang digelar di Filipina pada 2019 telah mengikutsertakan esport dalam perebutan medali dengan enam cabang olahraga, yaitu Mobile Legends: Bang Bang, Arena of Valor, Dota 2, Starcraft II, Tekken 7 dan Hearthstone.

Esports juga sempat dimainkan dalam Asian Games 2018 sebagai pertandingan eksibisi.

Pesta Olahraga Asia Tenggara 2021 itu dijadwalkan berlangsung di Hanoi mulai 21 November hingga 2 Desember 2021.

Sederet atlet papan atas di kawasan itu akan berkumpul dan berkompetisi dalam 40 cabang olahraga, terutama yang dimainkan di Asian Games dan Olimpiade. Ini adalah kali kedua Vietnam menjadi tuan rumah SEA Games. (OL-4)