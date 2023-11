Imigrasi Surabaya dan Universitas Airlangga Gelar Edukasi untuk Mahasiswa Asing

TAK hanya dikenal sebagai Kota Pahlawan, Surabaya dikenal juga sebagai kota pelajar. Banyaknya universitas di kota ini turut mengundang juga mendatangkan sejumlah mahasiswa asing ke Surabaya.. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Imigrasi Surabaya untuk bisa melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Terkait hal itu, sebagai bentuk langkah preventif atas penyalahgunaan izin tinggal oleh mahasiswa asing, Imigrasi Surabaya menggelar kegiatan diseminasi edukasi pada Kamis (23/11). Baca juga: Perayaan Dies Natalis Ke-69 Universitas Airlangga Kembali Libatkan Masyarakat Sekitar Selama tiga tahun terakhir, mahasiswa asing yang berkuliah di Surabaya terus meningkat. Pada 2021, ada 248 mahasiswa asing, jumlah itu meningkat pada 2022 menjadi 255 mahasiswa asing. Pasa tahun 2023 tercatat total ada 276 mahasiswa asing di Kota Pahlawan. Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Chicco A. Muttaqin menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai izin tinggal Keimigrasian bagi pelajar asing. Jajarannya selalu terbuka untuk memberikan bantuan dan jawaban atas pertanyaan mengenai izin tinggal Imigrasi bagi pelajar asing. Baca juga: 450 Peserta Lolos Tahap Seleksi Nasional Kompetisi Kewirausahaan Diplomat Success Challenge "Silakan sampaikan segala pertanyaan dan masukan agar kita dapat tumbuh bersama dan menciptakan hubungan yang harmonis antara mahasiswa asing, institusi pendidikan dan kantor imigrasi," tegasnya. Di sisi lain, Kepala Divisi Imigrasi Jatim Herdaus mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal. "Kegiatan ini penting, karena semakin banyak mahasiswa asing yang menempuh pendidikan di wilayah Surabaya," ujar Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus yang membuka kegiatan Surabaya Immigration Goes To Campus di Hotel JW Marriott Surabaya. Baca juga: Imigrasi Surabaya Berangkatkan Kloter Pertama Calon Jamaah Haji Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Eko Budianto selaku keynote speaker mengatakan bahwa kegiatan rutin diseminasi seperti hari ini, merupakan sebuah langkah yang sangat penting untuk memahami dan meningkatkan peran strategis kehumasan dalam penyebaran informasi Keimigrasian. Khususnya terkait peraturan-peraturan Keimigrasian. "Apa yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Surabaya bersama dengan Kadiv Keimigrasian Jatim adalah langkah bagus untuk memberikan informasi tentang aturan keimigrasian khususnya untuk mahasiswa asing dan membuka saluran dialog dua arah" ujar Sesditjen Eko Budianto. Baca juga: Jadi Joki Tes Bahasa Inggris, Warga Tiongkok Diamankan Imigrasi Surabaya Turut pula menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, Mas Djoko Ardiyanto, Koordinator Divisi Immigration and International Grants Unair, dr. Astri Dewayani Ph.D, serta Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII, Prof. Dyah Sawitri, SE, MM. Selain penyebaran informasi, acara ini juga diharapkan dapat menjadi saluran masukan dari dunia pendidikan tinggi khususnya dalam hal pengelolaan izin tinggal mahasiswa asing. (RO/S-4).

