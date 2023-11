Harga Cabai Masih Membara, Warga Kurangi Pembelian

SEJUMLAH pedagang di Pasar Wage Purwokerto, Jawa Tengah mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun lantatan kenaikan harga cabai dalam dua pekan terakhir. Karena harga cabai mahal, rata-rata konsumen mengurangi pembelian. Seperti disampaikan Agus,45, salah seorang penjual cabai di Pasar Wage Purwokerto. Para konsumennya yang biasa membeli cabai sebanyak 1 kilogram (kg) misalnya, kini mengurangi pembelian menjadi rata-rata seperempat kilogram saja. Ia menyebutkan, per hari ini, Selasa (21/11) harga jual cabai rawit merah di kisaran Rp 100 ribu per kg. Sedangkan untuk cabai merah keriting dipasarkan di kisaran harga Rp 75 ribu hingga Rp 80 ribu per kg. Untuk cabai keriting hijau masih stabil di kisaran harga antara Rp 28 ribu per kg hingga Rp 35 ribu per kg. Baca juga : Harga Cabai di Luar Jawa Terus Melonjak "Karena sekarang harga cabai mahal, daya beli masyarakat jadi menurun. Banyak pembeli yanv mengurangi pembelian,"kata Agus, Selasa. Hal senada dikeluhkan Esti,40, pedagang cabai lainnya. Omzetnya malah berkurang lebih dari 50 persen lantaran para pembeli mengurangi pembelian. Hal itu sebagai dampak dari tingginya harga cabai. Baca juga : Harga Cabai Bikin Pedagang Bingung Ia mencontohkan, konsumen yang biasanya membeli seperempat kilogram cabai kini mengurangi pembeliannya menjadi setengah ons saja. "Tentu saya jadi rugi karena banyak cabai yang tidak terjual, kemudian busuk. Untuk yang busuk ini saya jadikan benih untuk ditaman lagi. Tapi tetap saja rugi lebih dari 50 persen,"kata dia. (Z-4)

