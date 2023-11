Bandara I Gusti Ngurah Rai Terapkan Layanan Non Tunai Mulai 1 Desember

TERHITUNG mulai Jumat, 1 Desember 2023, PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai , Provinsi Bali, mulai memberlakukan pembayaran parkir secara nontunai dengan menggunakan kartu uang elektronik secara manless atau tanpa awak, yang memungkinkan pengguna jasa bertransaksi secara mandiri. Hal ini merupakan salah satu upaya Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan transaksi nontunai serta untuk mempercepat perkembangan digitalisasi di bandara. Menurut General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Handy Heryudhitiawan, transaksi nontunai ini sudah dijalankan sejak 2021 yang saat itu menerapkan sistem cashless, hanya saja belum sepenuhnya manless karena masih ada proses mengambil karcis parker di pintu masuk kedatangan dan menyerahkannya ke petugas di pintu keluar. Baca juga : Bandara I Gusti Ngurah Rai Raih Penghargaan Manajemen Energi Tingkat Dunia "Sementara nanti, per 1 Desember seluruh proses mulai masuk hingga keluar kendaraan dilakukan pengguna jasa secara mandiri dengan menempel kartu elektronik, tidak ada karcis parkir. Migrasi ini juga sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas agar pelayanan di bandara semakin ramah lingkungan," ujar Handy Heryudhitiawan, Jumat (17/11). Kata Handy, untuk tahap awal, pelaksanaan manless parking di tanggal 1 Desember 2023 hanya berlaku bagi kendaraan roda empat atau lebih, sementara untuk kendaraan roda dua masih menggunakan sistem cashless. Baca juga : Imigrasi Bali Tolak 566 WNA yang akan Berkunjung ke Pulau Dewata Secara teknis proses kendaraan saat masuk ke Bandara I Gusti Ngurah Rai adalah dengan menempelkan kartu elektronik (tap in) dan secara otomatis palang pintu akan terbuka. Selanjutnya di proses kendaraan keluar. Handy mengingatkan agar kartu elektronik yang ditempelkan (tap out) adalah kartu elektronik yang sama seperti yang digunakan saat proses masuk agar terbaca pada sistem. Sebagai langkah sosialisasi terkait perubahan pola pelayanan parkir tersebut, sejak 9 November 2023 pelayanan parkir kendaraan dilaksanakan secara hybrid, menggunakan dua metode yakni cahless dan manless. Sehingga sejak masa sosialisasi tersebut pengguna jasa sudah dapat menempelkan kartu uang elektronik saat proses masuk dan keluar bandara. Namun bagi pengguna jasa yang belum memiliki kartu uang elektronik masih dapat mengambil karcis parkir di pintu masuk dan pembayaran di pintu keluar dapat menggunakan kartu uang elektronik. "Kami berharap dengan waktu sosialisasi yang cukup, saat full operation manless nanti seluruh pengguna jasa sudah dapat melaksanakan proses masuk dan keluar kendaraan dengan kartu uang elektronik dan tidak mengalami kendala saat melakukan transaksi parkir," terang Handy. (Z-4)

