Hadir di Labuan Bajo, Gojek Siap Dukung Kemajuan Pariwisata

GOJEK kini resmi hadir di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kehadiran layanan Gojek di Labuan Bajo sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pariwisata dalam bentuk alternatif solusi transportasi yang terjangkau, dan aman bagi para wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo. Head of Regional Corporate Affairs Gojek, East Java, Bali, Nusra, Yondi Hartanto mengatakan Gojek hadir di Labuan Bajo bertujuan untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata di Labuan Bajo, sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. "Labuan Bajo memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Karena itu kami hadir disini, sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan pariwisata" jelas Yondi. Gojek di Labuan Bajo akan memenuhi kebutuhan para wisatawan, mulai dari layanan transportasi GoRide, layanan pesan antar makanan GoFood, GoSend, serta GoPay. Yondi berharap hadirnya Gojek dapat memberikan multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan UMKM sebagai motor penggeraknya. "Di Labuan Bajo, Gojek secara bertahap menghadirkan layanan pengantaran penumpang GoRide, dan GoFood, dimana konsumen dapat memesan menu favoritnya dari puluhan merchant yang tergabung dalam ekosistem. Selain itu Gojek juga menghadirkan layanan pengantaran barang GoSend dan juga GoPay sebagai sarana dalam mempermudah pembayaran" ungkap Yondi. Baca juga: > Ini Tata Cara Daftar Jadi Mitra Gofood Perseorangan dan Badan > Piknik di Atas Bukit, Wisata Baru di Labuan Bajo Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Manggarai Barat Adrianus Gunawan, menyampaikan dukungan atas kehadiran Gojek di Labuan Bajo, dan berharap Gojek dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga perkembangan di Labuan Bajo. "Hadirnya Gojek bisa membantu di bidang transportasi, bisnis serta pariwisata terutama bagi para pelaku pariwisata. Dengan hadirnya Gojek para wisatawan jadi semakin mudah untuk bermobilitas sehingga bisa menjadi dukungan untuk para UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan semakin memperluas pasar dan menjangkau banyak pelanggan. Selain itu, kehadiran Gojek juga dapat membuka kesempatan bagi terciptanya lapangan pekerjaan di Labuan Bajo.” Sebagai informasi, berdasarkan survei yang dilakukan The institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di tahun 2022 mengenai Industri & Persepsi Konsumen Jasa Transportasi dan Logistik Online. Gojek menjadi penyedia jasa layanan on demand yang paling banyak digunakan oleh pengguna transportasi online yaitu sebesar 82% dari total responden.dan pengguna logistik online terbesar yaitu mencapai 64% dari total responden. Hingga saat ini, Gojek telah menghubungkan lebih dari satu juta pekerja sektor informal serta UMKM dengan konsumen di seluruh Indonesia (MM). (Z-6)

